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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Морской мох: суперфуд или модный тренд из соцсетей

Морской мох может стать следующим суперпродуктом, быстро завоевывающим популярность благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Морской мох

Морской мох / © Pixabay

Морской мох, или ирландский — колючая съедобная водоросль, которую некоторые рекламируют как секрет сияющей кожи, легкого похудения и улучшения здоровья.

По данным Международного совета по пищевым добавкам, люди собирают и едят морской мох около 14 тысяч лет, и есть доказательства использования его в медицине в Китае еще в 600 году до нашей эры.

Одной из причин роста популярности морского мха стало появление в 2023 году «Skin Glaze» смузи, поддерживаемой известной звездой Хейли Бибер.

Смузи стоимостью $20 содержал морской мох и быстро привлек внимание к этому ингредиенту как к новому суперфуду.

В сообщении о лечении хронического воспалительного заболевания кожи, псориаза, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сказала, что она употребляла смузи из морского мха как часть растительной диеты.

А известный инвестор Марк Кьюбан недавно поддержал стартап, производящий жевательные конфеты из этого ингредиента.

Эксперты утверждают, что он способен поддерживать здоровье сердца, кишечника, иммунной системы, очищать кожу, а также помогать в потере веса.

В Сети также есть информация, что мох помогает похудеть. Но доказательств, что морской мох способствует снижению веса, нет. Однако с точностью можно сказать, что морские водоросли, включая морской мох, богаты полисахаридами — типом пребиотических углеводов, полезных для кишечника.

Ранее сообщалось, что кероб, или порошок из плодов рожкового дерева, постепенно приобретает популярность как здоровый и натуральный заменитель какао. Его используют для приготовления напитков, десертов и даже лекарства.

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