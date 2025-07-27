Дослідники давнього храму в Іспанії зробили несподіване відкриття

Реконструкція храму в Іспанії / © Jewish Heritage & History на Facebook

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Іспанські археологи, які проводили розкопки руїн іберо-римського міста Кастуло зробили несподіване відкриття. Давній храм, який вважали ранньохристиянською базилікою четвертого століття нашої ери, міг бути синагогою, куди приходила на богослужіння єврейська громада.

Про це повідомляє видання The Guardian.

На нове потрактування цього храму вказують знайдені тут фрагменти трьох олійних ламп, прикрашених менорами, черепиця з п’ятигілковою менорою та шматок покришки конусоподібної глечика з єврейським графіті.

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Хоча експерти розходяться в думках щодо того, чи написано на гравіюванні «світло прощення» чи «Пісня Давида», саме його існування вказує на раніше невідоме єврейське населення в місті, яке зрештою занепало через 1000 років.

Науковці стверджують, що відсутність християнських матеріалів на цьому місці, у поєднанні з відсутністю доказів поховань чи релігійних реліквій, що зазвичай очікується в християнській церкві тієї епохи, також може вказувати на його використання як єврейського храму.

Автори дослідження вказують на архітектурні особливості храму, зокрема його планування, яке нагадує деякі синагоги, знайдені в Палестині.

«Синагоги того часу могли бути більш квадратної форми, ніж християнські базиліки, оскільки в єврейському богослужінні зазвичай є центральна біма [піднята платформа], навколо якої сидять люди. У церкві священик виконує ритуали в апсиді, а це означає, що все більш прямокутне», — сказав Баутіста Сепріан, один з археологів, які працюють над проєктом регіонального уряду Андалусії, метою якого є розкриття єврейської історії міста.

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Якщо теорії дослідників будуть підтверджені, синагога Кастуло стане одним із найдавніших єврейських храмів на Піренейському півострові. Нечисленні збережені в Іспанії оригінальні синагоги переважно середньовічні. Найновіша виявлена синагога в андалуському місті Утрера датується 1300-ми роками.

Зрештою розкопки в Кастуло уже виявили докази того, що єврейська громада жила тут деякий час у мирному співіснуванні зі своїми християнськими сусідами. З плином століть католицька церква пропагувала інакшість єврейських жителів Іспанії, щоб сформувати та зміцнити християнську ідентичність, що призвело до погромів і, нарешті, вигнання єврейського населення країни в 1492 році.

Нагадаємо, раніше археологи в Єгипті виявили незвичну підземну структуру поблизу західного кладовища в Гізі — місця поховань членів родини фараонів і високопосадовців.