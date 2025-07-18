Археологи розкопали загадковий храм: такого вони ще не бачили

На місці розкопок / © Associated Press

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У Туреччині археологи виявили один із найдавніших храмових комплексів регіону. Споруда датована приблизно 4000 роком до н.е.

Про це повідомляє Arkeonews.

За попередніми оцінками вчених, пам’ятка належить до періоду пізнього енеоліту й ранньої бронзової доби.

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За словами керівника проєкту Ергюна Деміра, під час розкопок виявлено ритуальну структуру з чіткими ознаками культової практики: кам’яний вівтар зі слідами ножових порізів, «кров’яний канал» зі скам’янілими рештками людей і тварин.

Крім цього, виявлено печатки, що використовуються в сільськогосподарських операціях, фігурки ідолів, виготовлені з каменю, глини та кістки.

Раніше повідомлялося, що вчені розкопали загублене стародавнє єгипетське місто, яке існувало понад 2500 років тому. Місто Імет розташовувалося приблизно за 10 км на південь від Таніса в дельті Ніла. У IV столітті до н.е. воно було жвавим центром релігійної та економічної діяльності.