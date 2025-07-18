Олег Винник розкрив правду про свого сина та життя в Німеччині: який вигляд має співак зараз

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальний співак Олег Винник розставив усі крапки над "і" у чутках про незаконний виїзд за кордон під час війни.

Так, артист під час війни не приховує, що живе у Німеччині. Утім, за цей час він отримав чимало закидів щодо незаконного перетину українського кордону. Раніше продюсер Вадим Лисиця запевняв, що Винник буцімто виїхав у багажнику машини на початку повномасштабного вторгнення. Проте виконавець заперечив схожі чутки та наголосив, що вже задовго до війни обрав для життя та творчості Німеччину. Також Олег розповів, що його син був народжений в одному з німецьких міст і зараз вони разом за кордоном.

Олег Винник

"Ви кажете, що Винник звалив до Німеччини три роки тому… А скажіть, будь ласка, в якому закладі світу вивчають німецьку мову за три роки так, як я звертався до вас. Я 25 років проживаю тут, у Німеччині, де народився мій син і писалися всі пісні, які дуже добре знають по Україні та всьому світу. Просто комусь до вподоби робити з мене якісь міфи, вигадувати історії, немов Винник сидить у job center (закордонний центр зайнятості – прим. ред.) і вивчає німецьку мову. Гадаю, ми вже розвіяли один міф. І повірте, я з'явився не для вподобайок, а просто хочу розповісти правду, якою вона є", — поділився зірка на офіційній сторінці в TikTok.

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Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової вийшла заміж за іноземця та показала їхнє весілля за кордоном.