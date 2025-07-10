Під Великим Сфінксом знайшли шахту та дві загадкові камери / © www.flickr.com/Barbara Griffin Robinson

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Італійські вчені зробили сенсаційну заяву: під знаменитим Великим Сфінксом у Єгипті може ховатися величезне підземне місто. Дослідники виявили вертикальну спіралеподібну шахту, яка веде глибоко під землю, а також дві великі квадратні камери, кожна шириною 40 метрів, розташовані на глибинах близько 600 та 1200 метрів.

Про це пише DailyMail.

Ці приголомшливі результати були представлені на конференції Cosmic Summit у США. Команда використовувала спеціальну радарну технологію, що дозволяє «бачити» підземні структури. Раніше ця ж група дослідників вже знаходила підземні проходи та камери під пірамідою Хефрена.

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«Місто мертвих» чи Зала Записів?

На думку науковців, знайдені об’єкти, ймовірно, є частиною цілого підземного комплексу, який існував задовго до епохи фараонів. Дослідники припускають, що це може бути те саме «місто мертвих», про яке згадується у стародавніх єгипетських текстах. Ці тексти описують 14 «осель мертвих», розташованих під плато Гіза, і, якщо це правда, то піраміди могли бути зведені як своєрідні «входи» до цього підземного світу, а не просто гробниці.

Під Великим Сфінксом знайшли шахту та дві таємничі камери / © dailymail.co.uk

Команда також не виключає, що виявлені камери можуть бути частиною легендарної Зали Записів — міфічного сховища знань давньої цивілізації, яка, за деякими теоріями, загинула 12 тисяч років тому внаслідок глобального катаклізму. У такому випадку, піраміди Гізи могли бути єдиними спорудами, що вціліли після цієї трагедії.

Наразі італійські вчені очікують дозволу на розкопки від єгипетської влади. Якщо ці відкриття підтвердяться, вони можуть кардинально змінити наше уявлення про походження єгипетських пірамід та цивілізацій, що їх побудували.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, проведеним на основі GPS-даних, територія Південної Африки неухильно піднімалася над рівнем моря в період з 2012 по 2020 рік, і основним фактором цього може бути посуха.

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