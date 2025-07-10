Под Большим Сфинксом нашли шахту и две загадочные камеры / © www.flickr.com/Barbara Griffin Robinson

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Итальянские ученые сделали сенсационное заявление: под знаменитым Сфинксом в Египте может скрываться огромный подземный город. Исследователи обнаружили вертикальную спиралевидную шахту, ведущую глубоко под землю, а также две большие квадратные камеры, каждая шириной 40 метров, расположенные на глубинах около 600 и 1200 метров.

Об этом пишет DailyMail.

Эти потрясающие результаты были представлены на конференции Cosmic Summit в США. Команда использовала специальную радарную технологию, позволяющую «видеть» подземные структуры.

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«Город мертвых» или Зал Записей?

По мнению ученых, найденные объекты, вероятно, являются частью подземного комплекса, существовавшего задолго до эпохи фараонов. Исследователи предполагают, что это может быть тот же «город мертвых», о котором упоминается в древних египетских текстах. Эти тексты описывают 14 «дом мертвых», расположенных под плато Гиза, и, если это правда, то пирамиды могли быть возведены как своеобразные «входы» в этот подземный мир, а не просто гробницы.

Под Большим Сфинксом нашли шахту и две таинственные камеры / © dailymail.co.uk

Команда также не исключает, что обнаруженные камеры могут быть частью легендарного Зала Записей — мифического хранилища знаний древней цивилизации, которая, по некоторым теориям, погибла 12 тысяч лет назад в результате глобального катаклизма. В таком случае, пирамиды Гизы могли быть единственными сооружениями, уцелевшими после этой трагедии.

Итальянские ученые ожидают разрешения на раскопки от египетских властей.

Напомним, согласно новому исследованию, проведенному на основе GPS-данных, территория Южной Африки неуклонно поднималась над уровнем моря в период с 2012 по 2020 год, и основным фактором этого может быть засуха.

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