В Израиле археологи наткнулись на следы Ковчега Завета

Раскопки / © dailymail.co.uk

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В Израиле археологи обнаружили руины, которые, по их мнению, когда-то были местом хранения Ковчега Завета — священного золоченого сундука, описанного в Библии.

Об этом пишет издание Daily Mail

Согласно Священному Писанию, Моисей положил внутрь Ковчега Десять Заповедей. Ковчег хранился в Скинии — переносном храме, построенном вскоре после Исхода израильтян из Египта, который традиционно датируют примерно 1445 годом до н.э. Хотя дальнейшая судьба Ковчега до сих пор остается загадкой, он исчезает из библейских текстов до нашествия вавилонян на Иерусалим в 586 году до н.э.

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Недавно экспедиция на древнем библейском месте Шило раскопала каменное сооружение, соответствующее по размерам и ориентации описанию Скинии из Библии.

Директор раскопок в Тел-Шило, доктор Скотт Стриплинг, сообщил: «Мы обнаружили монументальное здание периода железного века І, которое точно соответствует библейским размерам Скинии. Сооружение ориентировано с востока на запад и разделено в соотношении 2:1, как и в описании Священного Писания».

Кроме этого, археологи нашли более 100 тысяч костей животных, преимущественно овец, коз и крупного рогатого скота, и в основном правой стороны животных — что соответствует Левиту 7, где говорится, что правая сторона была предназначена для жертвоприношений священникам.

«Это не случайность», — сказал доктор Стриплинг в комментарии для Christian Broadcasting Network, — «Доказательства жертвоприношений здесь чрезвычайны и почти полностью совпадают с библейским описанием».

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Находки керамики датируются тем же периодом, что подтверждает связь места со временем Скинии, которая, по библейским сведениям, существовала почти 400 лет до возведения Храма в Иерусалиме.

Шило, расположенное в горной местности Ефраима, в Библии описывается как первый крупный религиозный центр Израиля. Именно здесь первосвященник Ели руководил Скинией в критический момент истории израильского народа.

В 1-й книге Самуила рассказывается, что во время войны с филистимлянами израильтяне принесли Ковчег на поле боя, надеясь на божественную поддержку. Однако план потерпел поражение — филистимляне захватили Ковчег, а сыновья Эли, Гофний и Финеес, погибли.

Когда посланник сообщил о поражении в Шило, он нашел 98-летнего почти слепого Эли, который ожидал у ворот города. Услышав о потере Ковчега, Эли упал со своего места, сломал шею и умер.

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Священное Писание подчеркивает важность этого момента словами: «Он судил Израиль сорок лет».

Доктор Стриплинг считает, что его команда, вероятно, нашла именно те ворота, где умер Эли.

Открытие также включает массивную внутреннюю стену, разделяющую пространство на две части. Согласно книге Исход 26, внутреннее святилище — Святое Святых — отделялось от внешнего помещения завесой.

Именно в этой внутренней комнате хранился Ковчег Завета, который считался земным местом присутствия Бога.

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Левит 16:2 предупреждает о святости этого пространства: «Господь сказал Моисею: скажи брату твоему Аарону, чтобы он не приходил в святое место всегда за завесой, перед крышкой Милосердия, что на Ковчеге, чтобы не умереть».

Это согласуется с более поздними ссылками во 2-й книге Самуила 6, где описано, что Ковчег был настолько святым, что касание его или даже взгляд внутрь мог привести к смерти. Неправильное обращение с Ковчегом считалось прямым нарушением Божьего присутствия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ковчег Завета с 10 заповедями нашли во время секретного эксперимента ЦРУ. Библейская реликвия изначально хранилась в Святая Святых — самой сокровенной комнате древнего Иерусалимского храма.