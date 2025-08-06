Як астронавти миють голову на МКС — і чому цю воду потім п’ють

Як астронавти миють голову / © Digital Trends

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У мікрогравітації прості побутові дії перетворюються на завдання з підвищеною складністю. Миття голови — не виняток. У космосі рідини поводяться непередбачувано: краплі вільно плавають повітрям і можуть потрапити в прилади, спричинивши поломку.

Тож як астронавти дбають про гігієну, розповідає Digital Trends.

На це питання відповіла астронавтка NASA Ніколь Айерс, яка прибула на Міжнародну космічну станцію у березні 2025 року. Вона показала, як саме миє голову в умовах невагомості.

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Щоб змочити волосся, Айерс використовує спеціальний пакет із водою з одностороннім клапаном. Вода не ллється, як на Землі, — її подачу потрібно регулювати вручну, а щоб уникнути “польоту” крапель, трубку щільно притискають до шкіри голови. Спочатку зволожують кінчики, потім — решту волосся.

Для миття застосовується твердий шампунь у вигляді бруска. Після цього Айерс акуратно протирає волосся рушником, додає трохи кондиціонера, розчісує та залишає сушитися природним способом.

Що відбувається з водою після використання? Вона випаровується, зволожуючи повітря станції. Далі — стандартна процедура: пар конденсується, фільтрується і повертається в систему як чиста вода.

“Можливо, завтра ця вода стане чиєюсь кавою”, — жартує Айерс, підкреслюючи замкненість водного циклу на МКС, де практично кожна крапля має друге життя.