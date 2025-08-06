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Как астронавты моют голову на МКС и почему эту воду потом пьют
У астронавтов на МКС нет души, но голову моют регулярно. Как это происходит в условиях невесомости, происходящей с водой после мытья.
В микрогравитации простые бытовые действия превращаются в задачи с повышенной сложностью. Мытье головы – не исключение. В космосе жидкости ведут себя непредсказуемо: капли свободно плавают по воздуху и могут попасть в приборы, повлекшие поломку.
Как астронавты заботятся о гигиене, рассказывает Digital Trends.
На этот вопрос ответила астронавтка NASA Николь Айерс, прибывшая на Международную космическую станцию в марте 2025 года. Она показала, как именно моет голову в условиях невесомости.
Чтобы смочить волосы, Айерс использует пакет с водой с односторонним клапаном. Вода не льется, как на Земле, ее подачу нужно регулировать вручную, а чтобы избежать "полета" капель, трубку плотно прижимают к коже головы. Сначала увлажняют кончики, потом остальные волосы.
Для мытья применяется жесткий шампунь в виде бруска. После этого Айерс аккуратно протирает волосы полотенцем, добавляет немного кондиционера, расчесывает и оставляет сушиться естественным способом.
Что происходит с водой после использования? Она улетучивается, увлажняя воздух станции. Далее – стандартная процедура: пар конденсируется, фильтруется и возвращается в систему как чистая вода.
"Возможно, завтра эта вода станет чьим-то кофе", - шутит Айерс, подчеркивая замкнутость водного цикла на МКС, где практически каждая капля имеет вторую жизнь.