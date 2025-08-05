Как по народным приметам определить погоду: наши предки знали, когда будет дождь или ураган

Народные приметы о погоде / © unsplash.com

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Эти традиции строго соблюдались, особенно при планировании сельскохозяйственных работ, ведь от них зависел успех урожая.

Известную поговорку “По Петру — і по теплу” помнит каждый, однако более подробно об уникальных традициях народной метеорологии Гуцульщины, богатой верованиями и магическими обычаями, рассказали в Национальном заповеднике “Давній Галич”.

В горных районах природа часто проявляет свою изменчивость: солнечная погода внезапно сменяется грозой или наоборот. Поэтому местные жители особенно внимательно следили за естественными сигналами. Гуцулы обычно определяли погоду на ближайшие дни, наблюдая за утренней звездой.

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Как рано встаешь и видишь: если солнце вроде бы схватилось, то дня не будет ясного. Если оно сходит очень красное — жди дождя. Часто, когда ветер дует, а солнце вечером или с утра имеет красный оттенок, это тоже знак, что будет ветер — народную мудрость во время полевых исследований зафиксировал Александр Васянович.

Если во время заката солнце пряталось за облаком, это называли “заходит за бревно” и считали предвестником дождя на следующий день. Начавшийся утром дождь обычно был кратковременным, а если начинался в полдень — длился несколько дней. Яркая радуга на небе указывала на быстрое прекращение дождя.

Многие народные приметы гуцулы выводили из наблюдений за звездным небом: чем больше было видно звезд, тем яснее считалась погода, ведь это свидетельствовало об отсутствии облаков.

Особое внимание уделяли Молодой Луне: считалось, что когда такая появляется впервые, обязательно будет дождь. Наблюдали также за формой новолуния: если Луна смотрела вверх рожками, то ожидали длительные осадки, а если будто боком — погода будет ясной.

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Как наши предки предотвращали грозу: древние ритуалы

Когда гуцулы замечали приближение грозовых облаков, они резали на дереве крест-оберег или делали символический перекресток над елкой, даже если не прятались под ней. Особой силой защиты считалась святая верба — ее бросали на огород или сжигали во время грозы, чтобы уберечь дом и урожай от вреда. Также могли сжигать отаву с рождественского стола или “маяння” (зеленые веточки) из Зеленых святков. В грозовые дни зажигали свечу и обращались с молитвой. Кроме того, коцюбы (кочерга) складывали крест-накрест перед домом, чтобы усилить защиту.

Особое доверие гуцулы возлагали на горных колдунов — мольфаров. Они обращались к силам природы, накладывая заклятие на облака, несшие град, пытаясь отвлечь бурю и непогоду. Когда в горах приближалось ненастье, мольфар выливал на землю святую воду, произносил магические слова и обращался к грозовым облакам с призывом: “Прийди до мене — пий, гуляй, гримай, але не руйнуй людські поля!”.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.