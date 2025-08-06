Покровськ під обстрілами: з міста вивозять цивільних

Місто Покровськ / © Getty Images

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З кожним днем стає дедалі складнішою ситуація у місті Покровську, який російські окупанти обстрілюють та затискають в кільце. Вивозити цивільних мешканців допомагають військові.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, лише за минулу добу, 5 серпня, в Покровську загинув один мирний житель, ще троє отримали поранення.

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Вадим Філашкін зазначив, що російські окупанти перерізали більшість логістичних шляхів до Покровська, тому евакуювати мирних жителів з кожним днем стає дедалі складніше. Місцева влада просить українських військових допомоги вивозити цивільних.

Начальник ОВА запевнив, що представники місцевої влади у регіоні залишаються на місцях і продовжують працювати і допомагати людям евакуюватися.

«Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Ми заїжджаємо в певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали. Тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарку, ні медичну допомогу. І майже кожного дня ворог руйнує і обстрілює місто», — сказав він.

За даними Вадима Філашкіна, у Покровську досі залишаються близько 1370 людей (до повномасштабної війни населення Покровська становило понад 60 тисяч осіб).

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Нагадаємо, вранці 6 серпня у Генштабі ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Покровську.

Водночас офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш каже, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Бої не вщухають. Ворог постійно проводить штурмові дії.