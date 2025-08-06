ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Покровськ під обстрілами: з міста вивозять цивільних

У Покровську досі залишаються близько 1370 мирних мешканців, місцева влада продовжує працювати і допомагати людям евакуюватися.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Покровськ

Місто Покровськ / © Getty Images

З кожним днем стає дедалі складнішою ситуація у місті Покровську, який російські окупанти обстрілюють та затискають в кільце. Вивозити цивільних мешканців допомагають військові.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, лише за минулу добу, 5 серпня, в Покровську загинув один мирний житель, ще троє отримали поранення.

Вадим Філашкін зазначив, що російські окупанти перерізали більшість логістичних шляхів до Покровська, тому евакуювати мирних жителів з кожним днем стає дедалі складніше. Місцева влада просить українських військових допомоги вивозити цивільних.

Начальник ОВА запевнив, що представники місцевої влади у регіоні залишаються на місцях і продовжують працювати і допомагати людям евакуюватися.

«Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Ми заїжджаємо в певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали. Тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарку, ні медичну допомогу. І майже кожного дня ворог руйнує і обстрілює місто», — сказав він.

За даними Вадима Філашкіна, у Покровську досі залишаються близько 1370 людей (до повномасштабної війни населення Покровська становило понад 60 тисяч осіб).

Нагадаємо, вранці 6 серпня у Генштабі ЗСУ спростували інформацію про оточення українських підрозділів у Покровську.

Водночас офіцер бригади «Рубіж» НГУ Андрій Отченаш каже, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Бої не вщухають. Ворог постійно проводить штурмові дії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie