Покровск под обстрелами: из города вывозят гражданских

Город Покровск / © Getty Images

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С каждым днем становится все сложнее ситуация в Покровске, который российские оккупанты обстреливают и зажимают в кольцо. Вывозить гражданских жителей помогают военные.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

По его словам, только за минувшие сутки, 5 августа, в Покровске погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

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Вадим Филашкин отметил, что российские оккупанты перерезали большинство логистических путей в Покровск, поэтому эвакуировать мирных жителей с каждым днем становится все сложнее. Местные власти просят украинских военных помощи вывозить гражданских.

Начальник ОВА заверил, что представители местных властей в регионе остаются на местах и продолжают работать и помогать людям эвакуироваться.

«Работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции. Мы заезжаем в определенное время, работаем с этими людьми, чтобы они из города уезжали. Потому что в город невозможно ввезти ни гуманитарку, ни медицинскую помощь. И почти каждый день враг разрушает и обстреливает город», — сказал он.

По данным Вадима Филашкина, в Покровске до сих пор остаются около 1370 человек (до полномасштабной войны население Покровска составило более 60 тысяч человек).

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Напомним, утром 6 августа в Генштабе ВСУ опровергли информацию об оцеплении украинских подразделений в Покровске.

В то же время, офицер бригады «Рубеж» НГУ Андрей Отченаш говорит, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Бои не утихают. Враг постоянно производит штурмовые действия.