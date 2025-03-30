Які виплати отримують військові, нагороджені орденами та званнями

Виплати військовим, що отримали нагороди

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​Військовослужбовці Збройних Сил України, які відзначилися особливими заслугами та отримали державні нагороди, мають право на щомісячні грошові виплати. Розмір цих виплат залежить від типу нагороди та ступеня відзнаки.​

Розміри щомісячних виплат для нагороджених військових

Нагороджені званням «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» отримують щомісячну виплату в розмірі 21 300 гривень, що еквівалентно трьом мінімальним заробітним платам, встановленим на 1 січня відповідного року. Крім того, вони отримують надбавки до пенсії у розмірі 200% мінімальної пенсії.

Кавалери ордена Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів отримують 14 200 гривень щомісяця, що відповідає двом мінімальним заробітним платам.

Кавалери ордена «За мужність» усіх трьох ступенів мають право на щомісячну виплату у розмірі 7 100 гривень, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі.

Варто зазначити, що право на ці виплати надається лише за умови отримання всіх трьох ступенів відповідного ордена. ​

Виплати для членів сімей загиблих або померлих військових

Якщо військовослужбовець, нагороджений зазначеними відзнаками, загинув або помер, члени його сім’ї мають право на щомісячну грошову допомогу. Розмір цієї виплати становить одну мінімальну заробітну плату, встановлену на 1 січня відповідного року (у 2024 році — 7 100 гривень). ​

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Порядок оформлення виплат:

Для отримання зазначених виплат необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ) з відповідною заявою та пакетом документів, що підтверджують право на отримання допомоги. Зокрема, потрібні: ​

паспорт та ідентифікаційний код,

документи, що підтверджують нагородження,

документи, які засвідчують безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.​

Члени сімей загиблих військових додатково подають свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні зв’язки. ​

До заяви про встановлення пенсії членам сім’ї померлого, що мав особливі заслуги, додаються:

копія паспорта,

копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлого,

копії документів, що підтверджують стаж померлого,

копія свідоцтва про смерть,

документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (копія свідоцтва про шлюб);

довідка про розмір отримуваної пенсії заявника.

Ці грошові допомоги є визнанням державою видатних заслуг військовослужбовців та спрямовані на підтримку їхніх сімей.​