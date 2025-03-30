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"Шахеди" атакували Харків: двоє загиблих та багато постраждалих
Росіяни вгатили по лікарні та інфраструктурі міста.
Цієї ночі ворог завдав комбінованої атаки, випустивши сім «Шахедів» по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка. 35 поранених, серед них — п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані. Найпідступніший удар — по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам», — написав він.
Яка ситуація у районах міста
У Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО — люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну.
Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі.
Там, де руйнування найбільші, — у трьох мікрорайонах — уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.
Холодногірський район також зазнав ударів. Зруйновано 32 приватних будинка, вибито понад 120 вікон.
Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів.