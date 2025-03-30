"Шахеди" атакували Харків: двоє загиблих та багато постраждалих

Наслідки атаки вночі / © Associated Press

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Цієї ночі ворог завдав комбінованої атаки, випустивши сім «Шахедів» по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка. 35 поранених, серед них — п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток — у важкому стані. Найпідступніший удар — по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам», — написав він.

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Яка ситуація у районах міста

У Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО — люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну.

Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі.

Там, де руйнування найбільші, — у трьох мікрорайонах — уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.

Холодногірський район також зазнав ударів. Зруйновано 32 приватних будинка, вибито понад 120 вікон.

Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів.