"Шахеды" атаковали Харьков: двое погибших и много пострадавших

Последствия атаки ночью / © Associated Press

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Этой ночью враг совершил комбинированную атаку, выпустив семь «Шахедов» по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Погибли два мирных человека — мужчина и женщина. 35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток — в тяжелом состоянии. Самый коварный удар — по военному госпиталю. Город помогает ему по всем вопросам восстановления, чтобы врачи ни на минуту не останавливали помощь нашим раненым защитникам», — написал он.

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Какая ситуация в районах города

В Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, около тысячи выбитых окон. Разрушения испытали рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ — люди, уже однажды потерявшие свои дома из-за российской войны.

Сгорели более десяти гражданских автомобилей, гаражи.

Там, где разрушения самые большие, в трех микрорайонах, уже работают мобильные ЦНАПы, чтобы пострадавшие могли быстрее зарегистрироваться на компенсации. Открыли их в 129-й, 51-й и 116-й школах.

Холодногорский район также получил удары. Разрушены 32 частных дома, выбито более 120 окон.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером, 26 марта, прогремело не менее 15 взрывов.