Арсенал — Спортинг: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

В среду, 15 апреля, лондонский "Арсенал" примет лиссабонский "Спортинг" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 7 апреля на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне и завершилась победой английского клуба со счетом 1:0.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал — Спортинг

Фаворитом ответного матча букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,45. Ничья — 4,50. Выигрыш лиссабонцев — 6,66.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают абсолютное предпочтение "канонирам". На выход лондонцев в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,05. Проход португальской команды в следующую стадию оценен коэффициентом 8,50.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания). В первой встрече "матрасники" обыграли "сине-гранатовых" со счетом 2:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.