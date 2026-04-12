Несоблюдение перемирия вышло боком: россияне убили своих

Во время объявленного режима прекращения огня - Пасхального перемирия - российские оккупанты атаковали безоружных бойцов во время эвакуации с передовых позиций в Часовом Яру. Нарушители перемирия не знали, что наносят удар FPV-дронами по своим.

Об этом сообщили в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

Как пояснили украинские военные, для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений командование бригады приняло решение переодеть взятых в плен оккупантов в нейтральную форму одежды и провести пробную эвакуацию.

Хотя российские пленные двигались от линии соприкосновения в тыл, без оружия, с признаками оказания медицинской помощи, с палками — в соответствии с конвенциями и условиями прекращения огня — враг их обнаружил и коварно атаковал. Все трое погибли.

«Они уничтожают своих сами! Командование 70 мсд рф не знает слова честь! И даже не способно выполнить обещания своего „вождя“, — отметили в сообщении.

Так, российские оккупанты, не сдержав обещания о перемирии, убили своих военных, попавших в плен — старшего сержанта Станислава Журавлева, рядового Александра Чошева и младшего сержанта Андрея Загребина.

Напомним, «пасхальное перемирие» фактически не действовало из-за постоянных нарушений режима тишины российской армией.

В частности, накануне, 11 апреля, российские военные атаковали на Запорожье группу украинских раненых бойцов, которых пытались эвакуировать.