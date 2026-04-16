Скандал у Лізі чемпіонів: "Реал" звинуватив арбітра після вильоту від "Баварії"

"Баварія" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" різко розкритикував роботу головного арбітра Славко Вінчича у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа, а також гравці "Королівського клубу" вважають, що словенський суддя на 86-й хвилині несправедливо вилучив з поля півзахисника мадридської команди Едуардо Камавінгу.

Вийшовши на заміну на 62-й хвилині, 23-річний француз за 24 хвилини перебування на полі отримав дві жовті картки.

Спершу Камавінгу покарали жовтою карткою на 78-й хвилині за підкат проти півзахисника "Баварії" Джамала Мусіали, а за вісім хвилин після цього француз отримав другий "гірчичник" після того, як сфолив проти Гаррі Кейна, а потім заважав мюнхенцям швидко ввести м'яч у гру.

На момент вилучення Камавінги рахунок у матчі був 3:2 на користь "Реала" і 4:4 за сумою двох зустрічей. Отримавши чисельну більшість, "Баварія" двічі забила до завершення другого тайму та в підсумку перемогла (4:3, за сумою двох поєдинків — 6:4), вийшовши до півфіналу.

Після матчу Арбелоа заявив, що саме вилучення Камавінги стало ключовим моментом гри та фактично визначило її результат.

"Ніхто не розуміє, як можна вилучити гравця за таке в матчі такого рівня. Очевидно, що гра закінчилася саме в той момент, і це щось абсолютно незрозуміле та несправедливе. Суддя просто знищив це протистояння — матч був чудовим і тримав у напрузі. У той момент гра завершилася. Мені дуже шкода моїх гравців та їхніх зусиль", — сказав Арбелоа.

"Гравці "Баварії" сказали арбітру, що це була друга жовта картка. Я думаю, судді часто або не грають у футбол, або не розуміють, як діяти в такій ситуації. Але окрім того, що він не знав, я думаю, що ще гірше не знати, що гравець нещодавно отримав цю першу жовту картку — бо Камавінга вийшов на поле у другому таймі. Думаю, це подвійна помилка", — зазначив тренер "Реала" на пресконференції.

"Краще це не коментувати... Ви ж бачили це, так?" — сказав захисник мадридців Антоніо Рюдігер.

А півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем назвав червону картку одноклубника "жартом", додавши: "Два порушення від Камавінги — дві жовті картки".

"Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі пройшов англійський "Ліверпуль" (2:0, 2:0).

Інший фіналіст турніру визначиться у півфінальному протистоянні між мадридським "Атлетіко" та лондонським "Арсеналом".

Півфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 28/29 квітня та 5/6 травня. Фінал заплановано 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.