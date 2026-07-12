Петунии. / © pixabay.com

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Петунии — одни из самых популярных цветов, которые выращивают в горшках, кашпо и клумбах. Они украшают двор, террасы и сады обильным цветением от конца весны и до осени. Петунии любят солнце, тепло и регулярный полив, а правильная подкормка поможет им пышно цвести в течение всего сезона.

Как и чем удобрять петунии, сообщили эксперты издания Kobieta w INTERIA.PL.

В то же время, не все знают, что поддержать здоровье растений и стимулировать появление новых бутонов можно с помощью простого домашнего средства. Для этого понадобится только один доступный кухонный ингредиент — обычный черный или зеленый чай. Он содержит дубильные вещества, органические кислоты, а также небольшое количество калия и азота, способствующих здоровому росту и продолжительному цветению.

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Дубильные вещества обладают легкими антибактериальными свойствами и помогают защищать корневую систему растений от некоторых заболеваний. Органические кислоты поддерживают слабокислый уровень pH почвы, наиболее подходящий петуниям. Благодаря этому они лучше усваивают питательные вещества.

При регулярном использовании такого настоя листья становятся крепче и приобретают насыщенный зеленый цвет, а растение образует больше бутонов и дольше радует обильным цветением. К тому же петунии легче переносят жару, кратковременную засуху и резкие перепады погоды.

Как приготовить подкормку из чая

Чтобы приготовить удобрение, понадобится черный или зеленый чай без ароматизаторов, сахара и других добавок?

залейте один чайный пакетик или одну чайную ложку листового чая стаканом кипятка;

оставьте настаиваться на 2–3 минуты;

извлеките пакетик или процедите настой и дождитесь, пока он полностью остынет;

разведите заваренный холодный чай чистой водой в соотношении 1:1.

Использовать такую натуральную подкормку рекомендуют не чаще одного раза в 2–3 недели, сочетая ее с обычным поливом. Поливать растения лучше утром или вечером. Не стоит делать это в обед, когда вода быстро испаряется, а мокрые листья могут попекться.

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Чтобы петунии цвели как можно дольше, следует регулярно удалять или обрезать увядшие цветы. Таким образом, растение не тратит энергию на образование семян и больше шансов образовать новые бутоны.

Напомним, писали о том, как ухаживать за гладиолусами в июле, чтобы они цвели вплоть до осени. Эти цветы обычно начинают цвести от второй половины июля, но точное время зависит от сорта, срока посадки и погодных условий.

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