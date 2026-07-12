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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1531
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Иран снова закрыл Ормузский пролив: главные новости ночи 12 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 июля 2026 года:

  • Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива Читать далее –>

  • В оккупированном Крыму произошел блекаут — СМИ Читать далее –>

  • Ночью в нескольких крупных областных центрах раздались взрывы: что произошло Читать далее –>

  • «Загнан в угол»: дипломат объяснил, почему у Путина больше нет возможности для маневра Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1531
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