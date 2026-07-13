- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
Леді Габріелла Віндзор у зеленій сукні та з сумкою улюбленого бренду принцеси Кейт з’явилася на Вімблдоні
Леді Габріелла Віндзор відвідала фінал турніру Вімблдону в Лондоні і була зазнімкована фотографами на трибунах.
Для виходу в світ королівська особа обрала зелену в’язану максісукню з ґудзиками від Sandro, яка обтискала фігуру, доповнивши її м’ятною сумкою на короткій ручці Mini Midi Mayfair від Aspinal of London, з якою раніше вже з’являлася на перегонах в Аскоті.
Образ для виходу на Вімблдонський тенісний турнір леді Габріелла доповнила золотими сережками з зеленим камінням від LFJewels, наділа кілька браслетів на зап’ястя та зробила світлий манікюр і легкий макіяж.
Міс Віндзор обійшлася без головного убору або портативного віяла — аксесуарів, якими користувалися багато королівських особ, оскільки погода в Лондоні в ці дні була дуже спекотною.