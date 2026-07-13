Земельні війни в Києві: Верховний Суд поставив крапку в гучних скандалах із забудовою

Багатоповерхівка у Києві / © ТСН

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2015 року Верховна Рада України внесла важливі зміни до Земельного кодексу, за якими земля навколо багатоквартирних будинків передається їхнім безпосереднім мешканцям — співвласникам. Але в цій статті є одна юридична норма — «передається в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України». І цей порядок досі не розроблений. На офіційний запит ТСН у Міністерстві розвитку громад і територій відповіли — над ним ще працюють. А тим часом упродовж цих 10 років, доки чиновники розробляють порядок, є ті, хто активно користується бюрократичною лазівкою і робить життя мешканців багатоповерхівок нестерпним.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Паркінг у дворі будинку в Києві

Великий евакуатор завозить на територію київської багатоповерхівки МАФ. Саме з цієї білої будки і розпочинається запекле протистояння місцевих жителів на Троєщині з приватною компанією, яка раптово вирішила облаштувати на їхній прибудинковій території власний платний паркінг.

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Манзура Ткаченко, голова правління ОСББ: «Привезли МАФ, встановили його для охорони, намагалися завезти сюди бетонні блоки для огородження. Коли люди побачили це з вікон, ми одразу почали фізичну боротьбу».

У самий розпал повномасштабної війни міський Департамент земельних ресурсів столичної влади раптово виставляє прибудинкову земельну ділянку будинку на торги, обурюється голова ОСББ. Три тисячі квадратних метрів доглянутої території просто муляли око місцевим бізнесменам.

Манзура Ткаченко згадує рейдерські методи ділків: «Заїжджали тітушки в спортивних костюмах і намагалися щось тут розділити, намалювати, навіть паркомісця порахували — скільки буде прибутку для них».

Подібним земельним конфліктам в Україні загалом уже понад два десятки років. Щоб розпочати будівництво будь-якої багатоповерхівки, місцева рада спершу виділяє земельну ділянку забудовникові — визначаються чіткі межі території та присвоюється кадастровий номер. Проте після зведення будинку та введення його в експлуатацію починаються тривалі баталії щодо права власності на прибудинкову землю.

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Валентин Бороган, голова ОСББ, керівник Центру підтримки багатоквартирних будинків: «Не будучи повноцінним власником цієї території, ОСББ може отримати наступного ранку під вікнами черговий МАФ чи будь-яку іншу споруду, право на розміщення якої дав номінальний власник цієї ділянки, а саме — орган місцевого самоврядування».

Конфлікт на Русанівці: рахунок на 1,7 мільйона від ДУС

А це вже інша багатоповерхівка на столичній Русанівці, і майнові земельні проблеми тут точно такі ж самі. Пані Оксана з гордістю показує журналістам ТСН охайні, висаджені власноруч квіти біля під’їздів: «Тут південний бік, а там північний, тому рози там не ростуть».

На 88 сотках навколо дому, крім самої будівлі, розташовані індивідуальний тепловий пункт та автомобільний паркінг. Цією територією мешканці спокійно користуються уже понад 20 років, а офіційного права користування прибудинковою землею і досі юридично не мають.

Оксана Любомирська, голова правління ОСББ: «Поточний землекористувач не надає своєї згоди. І цього року ми офіційно отримали від нього лист, де він пропонує нам повністю виплатити земельний податок, який він самостійно сплачував протягом 22 років. Натомість добровільної згоди на відмову від землекористування він нам однаково не надає».

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Річ у тому, що державна компанія «Укрінвестбуд» заявляє власні права на прибудинкову територію русанівського будинку і всі ці роки сплачує земельний податок. І тепер зі стабільною періодичністю виставляє жителям рахунки за відшкодування своїх витрат. За весь цей час сума набігла вже солідн сума — 1 мільйон 700 тисяч гривень. На зборах ОСББ мешканці вже вкотре бурхливо вирішують — платити ці гроші чи ні? Запрошений на збори керівник підприємства намагається наочно змоделювати для людей наслідки неправильного, на його думку, рішення.

Ігор Кривець, т.в.о. директора ДП «Укрінвестбуд»: «У нас є великі будівельні крани й катастрофічно не вистачає території, де можна все це зберігати…».

Варто зауважити, що «Укрінвестбудом» напряму керує Державне управління справами, відоме в народі як ДУСя. Це спеціальний державний орган, який матеріально забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабміну, РНБО та інших вищих державних органів. Головного «завгоспа» країни мешканці ОСББ дуже просять офіційно відмовитися від прибудинкової ділянки на Русанівці та дати їм можливість повноцінно користуватися своєю землею. У своїй офіційній відповіді на запит ТСН Державне управління справами нагадує, що власники будинку раніше вже програли цю справу в суді, а тому радять сторонам домовлятися мирно.

Ігор Кривець, т.в.о. директора ДП «Укрінвестбуд»: «Моя пропозиція — обов’язково почути мешканців, щоб вони офіційно зробили запит, а я перенаправлю його до органу управління. Кінцевий фініш — це щоб абсолютно всі сторони були задоволені».

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Крапку поставив Верховний Суд: прецедент, який змінює все

Фінішем у подібних затяжних історіях мали би стати комплексні зміни до Земельного кодексу України, адже ще 11 років тому законодавці на рівні Верховної Ради офіційно дозволили безоплатне передавання у власність або в постійне користування прибудинкових ділянок співвласникам багатоквартирних будинків.

Віктор Кобилянський, голова комітету Асоціації адвокатів України з питань земельного права: «Земельний кодекс чітко передбачає, що співвласники багатоквартирного будинку можуть безперешкодно отримати земельну ділянку в оренду або у власність в порядку, визначеному Кабміном. Закон офіційно діє ще від 1 липня 2015 року, проте Кабмін досі так і не затвердив відповідний порядок».

У колишньому Мінрегіонбуді журналістам ТСН письмово відписали, що просто створити один новий механізм передавання землі з балансу на баланс замало. Потрібні комплексні законодавчі зміни на рівні парламенту, а тому чиновники наразі лише готують новий законопроєкт. Проте життєву крапку в цих тривалих земельних суперечках за право власності вже самостійно поставив Верховний Суд України.

Василь Панченко, юрист: «Земельна ділянка, яка свого часу виділялася для зведення будинку, автоматично є спільною власністю всіх власників квартир. І наразі є чітка позиція Верховного Суду про те, що належним підтвердженням права власності на прибудинкову територію є безпосереднє право власності на квартиру в цьому будинку».

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Запекла війна жителів Троєщини з незаконним МАФом, найнятими тітушками та свавіллям чиновників за свою землю безперервно тривала півтора року. Суд першої інстанції співвласники спочатку повністю програли, проте люди не здалися, згуртувалися, виграли апеляцію і врешті дійшли до найвищої судової інстанції країни — Верховного Суду. Представники української Феміди остаточно розтлумачили норму закону.

Василь Панченко, юрист: «Як чітко зазначив Верховний Суд у нашій справі — право власності на прибудинкову земельну ділянку належить співвласникам згідно з законом. Усе, цього абсолютно достатньо для того, щоб ніхто сторонній більше ніколи не зазіхав на це право власності».

З переможним завершенням справи в суді скандальна біла будка зникла з троєщинського двору так само швидко, як свого часу з’явилася. Мешканці поруч розташованих багатоповерхівок, побачивши цей успіх, швидко створили власні ОСББ, адже в боротьбі зі згуртованими, юридично підкованими власниками квартир будь-які бізнес-ділки виявляються повністю безсилими. Переможці з Троєщини відтепер активно консультують інших, а мешканцям будинку на Русанівці наполегливо радять не здаватися перед тиском ДУС. Юридичний судовий прецедент в Україні вже створено, а тому іншим у нових протистояннях захищати свої двори буде набагато легше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК-ПОДРОБИЦІ нападу на ТЦК У ЛЬВОВІ! Компліменти ТРАМПА й ТРАГЕДІЯ В КИЄВІ | ТСН 20:00 10 липня

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