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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
343
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно нервничать

День всеобщей мировой гармонии, когда нам будет легче понимать — и принимать — друг друга.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Главное, не растрачивать моральные силы понапрасну: беречь душевное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые невозможно изменить, и, уж тем более, из-за того, что не стоит внимания.

Сегодня, 29 июля, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно нервничать.

Близнецы

Близнецам, которые ценят свой душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, которые ничего не значат в их жизни. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от незначительных и, в соответствии с известной мудростью, смириться с первыми и отмахнуться от вторых.

Рак

Раки, как один из самых ранимых знаков зодиакального круга, сегодня окажутся особенно мнительными и будут болезненно воспринимать любые замечания в свой адрес. Чтобы не нервничать им необходимо проанализировать причины, по которым люди говорят им те или иные вещи.

Рыбы

Рыбам, как представителям склонного к мистике знака, необходимо отказаться от эмоционального — особенно негативного — восприятия окружающей действительности. В любом случае все произойдет так, как должно произойти, а нервотрепка только заберет силы и энергию.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
343
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