Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно нервничать

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Главное, не растрачивать моральные силы понапрасну: беречь душевное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые невозможно изменить, и, уж тем более, из-за того, что не стоит внимания.

Сегодня, 29 июля, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно нервничать.

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Близнецы

Близнецам, которые ценят свой душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, которые ничего не значат в их жизни. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от незначительных и, в соответствии с известной мудростью, смириться с первыми и отмахнуться от вторых.

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Рак

Раки, как один из самых ранимых знаков зодиакального круга, сегодня окажутся особенно мнительными и будут болезненно воспринимать любые замечания в свой адрес. Чтобы не нервничать им необходимо проанализировать причины, по которым люди говорят им те или иные вещи.

Рыбы

Рыбам, как представителям склонного к мистике знака, необходимо отказаться от эмоционального — особенно негативного — восприятия окружающей действительности. В любом случае все произойдет так, как должно произойти, а нервотрепка только заберет силы и энергию.

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