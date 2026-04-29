Меланія Трамп на Met Gala: 10 образів до того, як вона стала першою леді Америки

Меланія Трамп на Met Gala

До того, як стати президентом Сполучених Штатів, нью-йоркський багатій Дональд Трамп інколи з’являвся на Met Gala, а компанію йому завжди складали дружини чи коханки. Коли ж Трамп почав стосунки з Меланією, бал зайняв особливе місце у їхньому житті, адже саме дорогою на цей захід він їй освідчився. Сталось це 26 квітня 2004 року, в її день народження. З того дня Меланія була постійною гостею Met Gala протягом багатьох років, аж до 2012-го, але відтоді більше запрошень не отримувала. Чому її та чоловіка відсторонили від головного балу Нью-Йорку — невідомо, однак Met Gala — дуже селективний захід і навіть за великі гроші туди не потрапиш без схвалення Анни Вінтур, хоча старша донька Трампа — Іванка — продовжувала з’являтись на події аж до першої перемоги батька на виборах.

Меланія ж, ймовірно стала жертвою «гострих» заяв чоловіка, який почав поринати у політичні чвари, а також менше асоціюватись з бізнесом, а більше з політикою. У жовтні 2017 року в одному з випусків Late Late Show Анна Вінтур, сказала, що не покличе знову Дональда Трампа на Met Gala. Тому поки Меланія перебуває у «бані», пропонуємо згадати, які образи вона обирала на знаменитий модний захід.

2003

Вона обрала сукню у грецьму стилі з плісуванням та брошкою під грудьми, яку доповнила срібним клатчем та вишуканими сережками.

Дональд Трамп і Меланія Трамп (на той момент стосунків вона ще була Кнавс) / © Getty Images

2004

Меланія одягла сукню зі шлейфом, що мала приголомшливий прозорий корсет-павутину. Образ доповлила сумочка у вінтажному стилі та розкішні прикраси.

Дональд Трамп і Меланія Трамп (на той момент стосунків вона ще була Кнавс) / © Getty Images

2005

Цього року Меланія знову обрала чорну сукню, але з білим шлейфом з тюлю, яка була створена брендом Alexander McQueen. Сукню вона прикрасила брошкою-бантом з діамантами.

Меланія Трамп / © Getty Images

2006

У той час пані Трамп була вігітна сином, тому обрала сюкню без бретелей і з завищеною талією, які прикрашала чорна стрічка. Її образ доповнило кольє з діамантами.

Меланія Трамп / © Getty Images

2007

На заході того разу відома красуня з’явилася у кардинально новому образі, адже обрала золоту сукню від Roberto Cavalli з торочкою, яку доповнювали золоті туфлі.

Меланія Трамп / © Getty Images

2008

Колір фуксії виділяв того року пані Трамп з натовпу. Її оригінальна сукня була від Vera Wang.

Меланія Трамп / © Getty Images

2009

Меланія знову повернулась до чорного ансамблю і обрала для появи на Met Gala образ від Dolce & Gabbana та діаманти. Пояс на її талії був з колекції 2008 року.

Меланія Трамп / © Associated Press

2010

Вважається, що цю сукню створив американський бренд Christian Siriano. Синій колір був дуже вишуканим і привертав увагу, як і дизайн іспідниці.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

2011

Це елегантне і вишукане вбрання створене Reem Acra і мало воноа просто королівський вигляд на жінці.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

2012

Це була остання поява пані Трамп на Met Gala, однак дуже ефектна. Цю структурову сукню з лелітками і гострими плечима створив бренд Marc Bouwer.

Меланія Трамп / © Associated Press

