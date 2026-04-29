ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
3 хв

Меланія Трамп на Met Gala: 10 образів до того, як вона стала першою леді Америки

Для родини Трампів цей захід має особливе значення, однак після початку політичної ери у їхньому житті вхід на червоний хідник Меланії закритий.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Меланія Трамп на Met Gala

До того, як стати президентом Сполучених Штатів, нью-йоркський багатій Дональд Трамп інколи з’являвся на Met Gala, а компанію йому завжди складали дружини чи коханки. Коли ж Трамп почав стосунки з Меланією, бал зайняв особливе місце у їхньому житті, адже саме дорогою на цей захід він їй освідчився. Сталось це 26 квітня 2004 року, в її день народження. З того дня Меланія була постійною гостею Met Gala протягом багатьох років, аж до 2012-го, але відтоді більше запрошень не отримувала. Чому її та чоловіка відсторонили від головного балу Нью-Йорку — невідомо, однак Met Gala — дуже селективний захід і навіть за великі гроші туди не потрапиш без схвалення Анни Вінтур, хоча старша донька Трампа — Іванка — продовжувала з’являтись на події аж до першої перемоги батька на виборах.

Меланія ж, ймовірно стала жертвою «гострих» заяв чоловіка, який почав поринати у політичні чвари, а також менше асоціюватись з бізнесом, а більше з політикою. У жовтні 2017 року в одному з випусків Late Late Show Анна Вінтур, сказала, що не покличе знову Дональда Трампа на Met Gala. Тому поки Меланія перебуває у «бані», пропонуємо згадати, які образи вона обирала на знаменитий модний захід.

2003

Вона обрала сукню у грецьму стилі з плісуванням та брошкою під грудьми, яку доповнила срібним клатчем та вишуканими сережками.

Дональд Трамп і Меланія Трамп (на той момент стосунків вона ще була Кнавс) / © Getty Images

2004

Меланія одягла сукню зі шлейфом, що мала приголомшливий прозорий корсет-павутину. Образ доповлила сумочка у вінтажному стилі та розкішні прикраси.

Дональд Трамп і Меланія Трамп (на той момент стосунків вона ще була Кнавс) / © Getty Images

2005

Цього року Меланія знову обрала чорну сукню, але з білим шлейфом з тюлю, яка була створена брендом Alexander McQueen. Сукню вона прикрасила брошкою-бантом з діамантами.

Меланія Трамп / © Getty Images

2006

У той час пані Трамп була вігітна сином, тому обрала сюкню без бретелей і з завищеною талією, які прикрашала чорна стрічка. Її образ доповнило кольє з діамантами.

Меланія Трамп / © Getty Images

2007

На заході того разу відома красуня з’явилася у кардинально новому образі, адже обрала золоту сукню від Roberto Cavalli з торочкою, яку доповнювали золоті туфлі.

Меланія Трамп / © Getty Images

2008

Колір фуксії виділяв того року пані Трамп з натовпу. Її оригінальна сукня була від Vera Wang.

Меланія Трамп / © Getty Images

2009

Меланія знову повернулась до чорного ансамблю і обрала для появи на Met Gala образ від Dolce & Gabbana та діаманти. Пояс на її талії був з колекції 2008 року.

Меланія Трамп / © Associated Press

2010

Вважається, що цю сукню створив американський бренд Christian Siriano. Синій колір був дуже вишуканим і привертав увагу, як і дизайн іспідниці.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

2011

Це елегантне і вишукане вбрання створене Reem Acra і мало воноа просто королівський вигляд на жінці.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

2012

Це була остання поява пані Трамп на Met Gala, однак дуже ефектна. Цю структурову сукню з лелітками і гострими плечима створив бренд Marc Bouwer.

Меланія Трамп / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
510
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie