ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

На честь 15-річчя від дня весілля: Музей мадам Тюссо показав воскові фігури Кейт та Вільяма

На честь святкування 15-ї річниці весілля Кейт та Вільяма Уельських у Музеї мадам Тюссо виставлено воскові фігури пари.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських

Воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських / © Getty Images

У лондонському Музеї мадам Тюссо з'явилися фігури Кетрін, принцеси Уельської та Вільяма, принца Уельського, які 29 квітня відзначають п'ятнадцяту річницю від дня одруження.

Воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських у Музеї мадам Тюссо / © Getty Images

Воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських у Музеї мадам Тюссо / © Getty Images

Принцесу зображено у сукні Jenny Packham, в якій вона з'являлася на щорічному прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці в Лондоні у грудні 2023 року. Також на ній тіара «Вузлики кохання» - її найулюбленіша, її принцеса також носила на тому прийомі і на багатьох інших.

Принцеса Уельська Кетрін на бенкеті / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін на бенкеті / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували воскові фігури Кейт та Вільяма Уельських із музею в польському Кракові і вони вас точно здивують.

