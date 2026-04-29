На честь 15-річчя від дня весілля: Музей мадам Тюссо показав воскові фігури Кейт та Вільяма
На честь святкування 15-ї річниці весілля Кейт та Вільяма Уельських у Музеї мадам Тюссо виставлено воскові фігури пари.
У лондонському Музеї мадам Тюссо з'явилися фігури Кетрін, принцеси Уельської та Вільяма, принца Уельського, які 29 квітня відзначають п'ятнадцяту річницю від дня одруження.
Принцесу зображено у сукні Jenny Packham, в якій вона з'являлася на щорічному прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці в Лондоні у грудні 2023 року. Також на ній тіара «Вузлики кохання» - її найулюбленіша, її принцеса також носила на тому прийомі і на багатьох інших.
