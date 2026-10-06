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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
930
Час на прочитання
1 хв

Тарас Тополя назвав умову, за якої поцілував би чоловіка

Фронтмен «Антитіл» відповів на провокаційне запитання та чесно назвав свою ціну.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Український співак і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя зізнався, на який несподіваний вчинок погодився б заради 1 млн доларів.

Артист взяв участь у розважальному бліці. Йому поставили кілька провокаційних запитань. Одне з них стосувалося дуже особистої межі. Тополю запитали, чи пішов би він на поцілунок із чоловіком. Умова була проста — за це йому мали заплатити мільйон доларів. Співак довго розмірковувати не став.

«Так», — чесно відповів Тополя «Люкс Фм».

Тарас Тополя / © скриншот з відео

Тарас Тополя / © скриншот з відео

Таким чином, величезний гонорар для музиканта виявився вагомішим за можливий дискомфорт від ситуації. Водночас Тарас не став уточнювати, чи існують для нього принципові межі, які не зміг би подолати навіть такий фінансовий стимул.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розкрив правду про особисте життя після гучного розлучення.

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