В Україні пенсіонери отримають 3100 грн доплати: хто на це претендує

Українці отримають доплати до Дня Незалежності / © Credits

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 602, якою встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Серед тих, хто отримає доплати є пенсіонери із групами інвалідності.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

На фінансову підтримку від держави можуть розраховувати ветерани війни, особи з інвалідністю, колишні в'язні концтаборів, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

Реклама

Розміри разових виплат до Дня Незалежності у 2026 році:

3 100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто з інвалідністю: I групи — 3 100 грн; II групи — 2 900 грн; III групи — 2 700 грн.

1 000 грн — учасникам бойових дій (УБД), постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів (включаючи дітей, які народилися в місцях примусового тримання).

650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих УБД чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге.

450 грн — учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, а також дітям партизанів і підпільників.

Як здійснюватимуться виплати?

Механізм та порядок нарахування коштів залишаються врегульованими за алгоритмом, затвердженим постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року № 1396.

Зазвичай ветеранам, які перебувають на службі або є пенсіонерами, виплати нараховуються автоматично через військові частини або органи Пенсійного фонду України (ПФУ) без потреби додаткового звернення. Тим же ветеранам, які не є пенсіонерами і не перебувають на службі, необхідно буде подати відповідну заяву до ПФУ.

Нагадаємо, у травні 2026 року розмір пенсії для людей з інвалідністю I групи залишиться незмінним і відповідатиме показникам після березневої індексації.

Новини партнерів