Жоржини: як підготувати рослину до зими

Це прекрасні квіти, які тішать рясним цвітіння протягом тривалого часу — до перших заморозків.

Восени жоржини — яскрава пляма на тлі природи, що в'яне. Різниться дуже багато видів цих квітів, серед яких: кущові, прості, комірцеві, піонові, кулясті, декоративні, помпонні і ще безліч інших сортів.

Вирощувати жоржини досить просто, вони не вибагливі, красиві, мають незвичайний аромат. Але є тільки одне але — перед зимою вони потребують викопуванні і зберігання в комфортному середовищі.

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Як підготувати до зимівлі

Жоржини бояться холоду, тому їх потрібно викопувати на зиму, якщо ж цього не зробити, то бульби просто замерзнуть в землі і на наступний рік рослина вас не потішить. Коли точно викопувати рослину сказати важко, адже в різних регіонах різні температури, тому існує орієнтир — перші заморозки. Як тільки перший осінній холод підморозить жоржини — час обрізати і викопувати.

Якщо викопати коріння занадто рано, то вони навряд чи буде зберігатися до весни і або загине, або проросте завчасно. Тому:

1. Обріжте усе пагони на рослині, залишивши 10-15 сантиметрів від кореня.

2. Викопайте жоржини. Бульби у рослини зазвичай великі, тому обкопайте рослину з усіх боків, відступивши від стебла близько 30 сантиметрів.

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3. Обережно руками обтрусіть ґрунт. Постарайтеся не пошкодити бульби. Промийте бульби проточною водою, щоб прибрати залишки ґрунту і обріжте дрібні корінці.

4. Замочіть в рожевому розчині марганцівки на 5-7 хвилин

5. Складіть бульби в ящик і приберіть в тепле, сухе, темне місце на 2-3 тижні, щоб вони "постаріли".

6. Через два тижні рослину можна дістати і поділити за допомогою ножа (його ліпше стерилізувати). Це потрібно робити щороку, щоб жоржин не виродилися. Розділені бульби покладіть зрізом вгору, щоб вони підсохли, потім змастіть місця зеленкою або занурте в розчин марганцівки.

7. Велике стебло зрізаємо дощенту, бо воно піддається гниттю. Зріз потрібно теж присипати попелом або замазати зеленкою.

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Як зберігати

Зберігати бульби потрібно тільки підсушеними інакше утворюється гниль і рослина загине. Після того як підготовчі роботи завершені, помістіть бульби у ящик і засипте тирсою, попелом, також для цього підійде пісок і торф. Зберігати найкраще за температури від 0 до +5 градусів, тому чудово підійдуть підвали й льохи.

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