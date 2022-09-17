ЗСУ піджимають: окупанти перенесли псевдореферендуми на "невизначений термін"

На Луганщині російські загарбники перенесли дату псевдореферендуму на невизначений термін через "події на фронті".

Спочатку так званий "референдум" мав бути 11 вересня, потім стало відомо про плани окупантів провести його в листопаді. Тепер же ситуація не визначена, адже ЗСУ все ближче піджимають окупантів до кордону.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Усього за тиждень життя в так званій "лнр" змінилось, бо навіть невизначеною залишається дата псевдореферендуму. Готувалися на 11 вересня, перенесли на листопад. Казали, що готові навіть 31 грудня, але…Наразі заявляють, що із датою не можна визначитись через події на фронті, які "не дають змоги провести референдум повноцінно та безпечно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідом за мобільним Інтернетом на території Луганщини ворог відключає і кабельний Інтернет.

"Населення так званої "лнр" ізольоване від зовнішнього світу", - кажуть в обладміністрації.

Нагадаємо, фейкові референдуми на українських територіях мали створити картинку для кремлівського телебачення про нібито прагнення українців доєднатися до "руского міра". Плани окупантів перекреслила українська армія, яка відвойовує дедалі більшу територію. А ще – місцеві, які, попри окупацію, лишаються вірними своїй державі.

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