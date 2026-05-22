Сразу 10 пенсий в одни руки: в ПФУ назвали счастливчиков, которые получат солидную выплату

Оформление выплаты

Государство в полном объеме обеспечивает выполнение социальных обязательств, в частности выплаты пенсий. В то же время, украинское законодательство предусматривает дополнительный бонус: определенные слои населения при выходе на пенсию могут рассчитывать на одноразовую финансовую поддержку.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области рассказали, кто может получить такую выплату.

Кому оказывается единоразовая помощь

В Фонде объяснили, что согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение единоразовой денежной помощи имеют работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения, если одновременно выполнены следующие условия:

на день достижения пенсионного возраста лицо находилось в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;

занимала должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (постановление КМУ от 04.11.1993 №909);

приобрели необходимый страховой стаж работы на этих должностях: для мужчин — 35 лет; для женщин — 30 лет;

к моменту обращения человек не получал какого-либо вида пенсии.

В ПФУ уточнили, что при наличии указанных условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Окончательных положений закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

