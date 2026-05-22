- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Сразу 10 пенсий в одни руки: в ПФУ назвали счастливчиков, которые получат солидную выплату
В Пенсионном фонде назвали четыре четких условия, при которых работники образования, медицины и соцсферы могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства.
Государство в полном объеме обеспечивает выполнение социальных обязательств, в частности выплаты пенсий. В то же время, украинское законодательство предусматривает дополнительный бонус: определенные слои населения при выходе на пенсию могут рассчитывать на одноразовую финансовую поддержку.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области рассказали, кто может получить такую выплату.
Кому оказывается единоразовая помощь
В Фонде объяснили, что согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на назначение единоразовой денежной помощи имеют работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения, если одновременно выполнены следующие условия:
на день достижения пенсионного возраста лицо находилось в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;
занимала должность, включенную в Перечень должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет (постановление КМУ от 04.11.1993 №909);
приобрели необходимый страховой стаж работы на этих должностях: для мужчин — 35 лет; для женщин — 30 лет;
к моменту обращения человек не получал какого-либо вида пенсии.
В ПФУ уточнили, что при наличии указанных условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Окончательных положений закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Напомним, оформить пенсию в Украине стало проще. Стоит только подать онлайн заявление — достаточно смартфона и «Дії».