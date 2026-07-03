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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині водій автокрана збив двох пішоходів: один із них загинув

Один із чоловіків помер на місці від травм, а інший потрапив до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

На Львівщині сталась смертельна ДТП. П’яний водій автокрана збив двох чоловіків, які переходили дорогу пішохідним переходом, один з них він зазнаних травм помер на місці.

Про це повідомили у поліції.

«48-річний водій автокрана скоїв наїзд на двох чоловіків віком 45 та 48 років, які переходили проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок наїзду 45-річний пішохід від зазнаних травм помер на місці ДТП, а інший — дістав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що водій автокрана перебував у стані алкогольного сп’яніння — він затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Нагадаємо, під Рівним поїзд на переїзді розчавив маршрутку з людьми — четверо загиблих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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