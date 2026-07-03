Два українські слова, які неможливо точно перекласти жодною мовою

Яке значення мають слова «кум» і «кума» в українській мові / © Freepik

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Українська мова багата на слова, які відображають не лише значення, а й багатовікові традиції, звичаї та особливості світогляду нашого народу. Саме тому деякі лексеми практично неможливо перекласти іншими мовами одним словом без втрати їхнього справжнього змісту. До таких унікальних слів належать «кум» і «кума». Попри те, що в багатьох країнах існує інститут хрещених батьків, українське розуміння цих понять набагато ширше й глибше. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Хто такі кум і кума

У традиційній українській культурі кумом і кумою називають людей, які стали хрещеними батьками дитини. Після хрещення між ними та родиною виникає особливий духовний зв’язок, який часто зберігається на все життя.

Хрещені батьки беруть на себе не лише символічну роль під час церковного обряду. Від них очікують підтримки, мудрих порад, участі у вихованні дитини та допомоги родині у важкі моменти життя.

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Що означає кумівство

В українській традиції кумівство — це значно більше, ніж просто знайомство чи родинний зв’язок. Воно передбачає:

духовне споріднення між двома сім’ями;

взаємну довіру та повагу;

підтримку у складних життєвих обставинах;

відповідальність за духовне виховання похресника;

дружні стосунки, які нерідко передаються наступним поколінням.

Саме тому звертання «куме» або «кумо» часто звучить тепло й по-дружньому навіть поза релігійним контекстом.

Чому ці слова складно перекласти

В англійській, французькій, німецькій та багатьох інших мовах існують слова, які означають «хрещений батько» або «хрещена мати». Однак вони описують лише саму функцію людини під час хрещення.

Українські ж слова «кум» і «кума» охоплюють значно ширше поняття. Вони поєднують духовну спорідненість, багаторічну дружбу, сімейні традиції, взаємні обов’язки та особливу форму довіри між родинами.

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Саме через таку багатогранність іншими мовами доводиться використовувати ціле пояснення, адже одного точного відповідника просто не існує.

Чому кумівство займало особливе місце

У минулі століття кумів обирали дуже відповідально. Вважалося, що саме ці люди мають стати моральною опорою для дитини та підтримкою для її батьків.

Кумів часто запрошували на всі великі родинні свята, вони були почесними гостями на весіллях, хрестинах, ювілеях та інших важливих подіях. Їхня думка мала вагу, а взаємодопомога між кумами вважалася природною частиною сімейного життя.

Українські слова, що зберігають традиції

Мовознавці зазначають, що саме такі слова демонструють унікальність кожної мови. Вони виникають під впливом історії, культури та звичаїв народу й не завжди мають точний аналог в інших країнах.

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«Кум» і «кума» — яскравий приклад того, як одне слово може поєднувати релігійний зміст, родинні цінності, народні традиції та особливий тип людських взаємин.

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