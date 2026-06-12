Як правильно звертатися до Світлани / © Freepik

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Ім’я Світлана вже багато років залишається одним із найпопулярніших в Україні. Однак у повсякденному спілкуванні нерідко можна почути звертання «Свєта». Мовознавці наголошують: ця форма не належить до традиційних українських варіантів імені. Українська мова має чимало власних милозвучних форм, які відповідають літературній нормі.

Саме тому філологи рекомендують надавати перевагу українським формам звертання, які походять безпосередньо від імені Світлана.

Які форми імені Світлана є правильними

В українській мові існує багато красивих і лагідних варіантів:

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Світа;

Світланка;

Світланочка;

Світланонька;

Світочка;

Світуся;

Світонька;

Лана;

Ланочка;

Лануся.

Особливо популярними сьогодні є форми «Лана» та «Ланочка». Вони короткі, ніжні та давно стали самостійними варіантами дружнього звертання до Світлани.

Що означає ім’я Світлана

Ім’я Світлана має слов’янське походження та пов’язане зі словом «світло». Воно символізує ясність, доброту, відкритість, життєву енергію та позитивне ставлення до світу.

Недарма більшість пестливих форм цього імені також зберігають корінь «світ», який асоціюється зі світлом і теплом.

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