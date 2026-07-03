Два украинских слова, которые невозможно точно перевести ни на один язык

Какое значение имеют слова «кум» и "кума" в украинском языке / © Freepik

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Украинский язык богат словами, отражающими не только значение, но и многовековые традиции, обычаи и особенности мировоззрения нашего народа. Именно поэтому некоторые лексемы практически невозможно перевести на другие языки одним словом без потери их подлинного содержания. К таким уникальным словам относятся «кум» и «кума». Несмотря на то, что во многих странах существует институт крестных родителей, украинское понимание этих слов гораздо шире и глубже. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Кто такие кум и кума

В традиционной украинской культуре кумом и кумой называют людей, ставших крестными родителями ребенка. После крещения между ними и семьей возникает особая духовная связь, которая часто сохраняется на всю жизнь.

Крестные отцы берут на себя не только символическую роль во время церковного обряда. От них ожидают поддержки, мудрых советов, участия в воспитании ребенка и помощи семье в трудные моменты жизни.

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Что означает кумовство

В украинской традиции кумовство — это гораздо больше, чем просто знакомство или родственная связь. Оно предполагает:

духовное родство между двумя семьями;

взаимное доверие и уважение;

поддержку в сложных жизненных обстоятельствах;

ответственность за духовное воспитание крестника;

дружеские отношения, которые часто передаются следующим поколениям.

Именно поэтому обращение «кума» или «кум» часто звучит тепло и дружески даже вне религиозного контекста.

Почему эти слова сложно перевести

В английском, французском, немецком и многих других языках существуют слова, означающие «крестный отец» или «крестная мать». Однако они описывают только саму функцию человека во время крещения.

Украинские же слова «кум» и «кума» охватывают гораздо более широкое понятие. Они совмещают духовное родство, многолетнюю дружбу, семейные традиции, взаимные обязанности и особую форму доверия между семьями.

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Именно из-за такой многогранности на других языках приходится использовать целое объяснение, ведь одного точного соответствия просто не существует.

Почему кумовство занимало особое место

В прошлые века кумовьев выбирали очень ответственно. Считалось, что именно эти люди должны стать моральной опорой для ребенка и поддержкой его родителей.

Кумов часто приглашали на все большие семейные праздники, они были почетными гостями на свадьбах, крестинах, юбилеях и других важных событиях. Их мнение имело вес, а взаимопомощь между кумовьями считалась естественной частью семейной жизни.

Украинские слова, сохраняющие традиции

Языковеды отмечают, что именно такие слова демонстрируют уникальность каждого языка. Они возникают под влиянием истории, культуры и обычаев народа, и не всегда имеют точный аналог в других странах.

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«Кум» и «кума» — яркий пример того, как слово может сочетать религиозное содержание, семейные ценности, народные традиции и особый тип человеческих взаимоотношений.

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