Как жарить лук на сковороде, чтобы не горчил / © pexels.com

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Есть простой кулинарный лайфхак, помогающий избежать этой проблемы — обычный сахар.

Почему лук горчит во время жарки

Горечь появляется из-за неправильной температуры приготовления или слишком быстрого обжаривания. Когда лук перегревают, природные сахара в его составе не успевают карамелизоваться, и вкус становится резким и неприятным.

Также немаловажную роль играет постоянное помешивание и контроль огня — слишком сильный нагрев почти всегда портит результат.

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Кулинарный секрет: зачем добавлять сахар

Добавление небольшого количества сахара во время жарки помогает:

ускорить карамелизацию;

сделать вкус лука более мягким и сладковатым;

придать красивый золотистый цвет;

уменьшить риск горечи.

Сахар вроде бы «усиливает» природную сладость лука и помогает ему раскрыться во время термической обработки.

Как правильно жарить лук с сахаром

Чтобы получить идеальный результат, следуйте простому алгоритму:

Нарежьте полукольцами лук или мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лук на среднем огне, постоянно помешивая. Когда она станет мягкой и начнет приобретать золотистый цвет, добавьте щепотку сахара. Продолжайте жарить до желаемой карамелизации.

Главное — не переборщить с сахаром, ведь его задача лишь подчеркнуть вкус, а не сделать блюдо сладким.

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Какой результат вы получите

Правильно приготовленный лук становится:

нежной и ароматной;

без горечи;

с приятным карамельным вкусом;

идеальным основанием для любых блюд.

Такой ингредиент значительно усиливает вкус супов, мясных блюд, соусов и даже бутербродов.

FAQ

Почему лук горчит после жарки?

Лук горчит из-за слишком высокой температуры или пережаривания, когда природные сахара не успевают карамелизоваться и начинают подгорать.

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Нужно ли добавлять сахар во время жарки лука?

Так, небольшое количество сахара помогает карамелизовать лук, сделать его более мягким, слаще и убрать горечь.

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