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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Почему лук горчит во время жарки и как это исправить — простой кухонный лайфхак

Жареный лук — основа множества блюд: от супов и соусов до мяса, гарниров и домашних закусок. Он придает аромат, глубину вкуса и аппетитный золотистый оттенок. Однако иногда результат разочаровывает: лук получается горьким, резким или даже подгоревшим.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как жарить лук на сковороде, чтобы не горчил

Как жарить лук на сковороде, чтобы не горчил / © pexels.com

Есть простой кулинарный лайфхак, помогающий избежать этой проблемы — обычный сахар.

Почему лук горчит во время жарки

Горечь появляется из-за неправильной температуры приготовления или слишком быстрого обжаривания. Когда лук перегревают, природные сахара в его составе не успевают карамелизоваться, и вкус становится резким и неприятным.

Также немаловажную роль играет постоянное помешивание и контроль огня — слишком сильный нагрев почти всегда портит результат.

Кулинарный секрет: зачем добавлять сахар

Добавление небольшого количества сахара во время жарки помогает:

  • ускорить карамелизацию;

  • сделать вкус лука более мягким и сладковатым;

  • придать красивый золотистый цвет;

  • уменьшить риск горечи.

Сахар вроде бы «усиливает» природную сладость лука и помогает ему раскрыться во время термической обработки.

Как правильно жарить лук с сахаром

Чтобы получить идеальный результат, следуйте простому алгоритму:

  1. Нарежьте полукольцами лук или мелкими кубиками.

  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

  3. Обжаривайте лук на среднем огне, постоянно помешивая.

  4. Когда она станет мягкой и начнет приобретать золотистый цвет, добавьте щепотку сахара.

  5. Продолжайте жарить до желаемой карамелизации.

Главное — не переборщить с сахаром, ведь его задача лишь подчеркнуть вкус, а не сделать блюдо сладким.

Какой результат вы получите

Правильно приготовленный лук становится:

  • нежной и ароматной;

  • без горечи;

  • с приятным карамельным вкусом;

  • идеальным основанием для любых блюд.

Такой ингредиент значительно усиливает вкус супов, мясных блюд, соусов и даже бутербродов.

FAQ

Почему лук горчит после жарки?

Лук горчит из-за слишком высокой температуры или пережаривания, когда природные сахара не успевают карамелизоваться и начинают подгорать.

Нужно ли добавлять сахар во время жарки лука?

Так, небольшое количество сахара помогает карамелизовать лук, сделать его более мягким, слаще и убрать горечь.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
288
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