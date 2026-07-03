ВАКС избрал меру пресечения Николаю Тищенко: накажут ли нардепа

Мера пресечения для Николая Тищенко

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Высший антикоррупционный суд сегодня, 3 июля, рассматривает ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по избранию меры пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко. Прокуроры САП попросили выбрать Тищенко меру пресечения в виде залога в 19 млн грн, однако защита просила отказать в удовлетворении ходатайства вообще.

ТСН.ua делится всеми подробностями, известными по состоянию на данный момент.

Николаю Тищенко избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Николай Тищенко имеет 5 дней на внесение залога.

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Сторона обвинения настаивала на аресте парламентария. Прокурор просил о содержании под стражей с альтернативой залога более 19 миллионов гривен. Защита нардепа призвала суд избрать менее суровую меру. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения, в частности, в виде поруки. О готовности поддержать коллегу заявили и несколько коллег по парламенту.

Среди них: нардепы Евгений Яковенко, Олег Воронько, Георгий Мазурашу, Валерий Гнатенко и Василий Нимченко. Взять Тищенко на поруки также хотел заместитель председателя ОО ветеранов АТО «Воздушный патруль» Александр Сутко.

По данным следствия, противоправная деятельность началась в прошлом году. По словам стороны обвинения, в июле 2023 года Тищенко начал активные действия вмешательства и потребовал 1 миллион долларов за «решение вопроса» с колл-центрами.

В конце месяца правоохранители официально выдвинули претензии депутату. 29 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в требовании неправомерной выгоды, легализации денег и внесении недостоверных сведений в декларацию.

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Перед заседанием парламентарий выступил с заявлением, в котором отверг обвинения в свой адрес.

По словам Тищенко, уголовное производство против него якобы «сфальсифицировано наркокартелем», в интересах которого, как утверждает депутат, действует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также перед началом заседания Тищенко начал перечислять законопроекты, необходимые для выполнения Украиной требований для вступления в ЕС. По словам Тищенко, именно эти законопроекты усилят НАБУ, которое хочет «узурпировать власть».

Фото: корреспонденты ТСН

Фото: корреспонденты ТСН

Фото: корреспонденты ТСН

Фото: корреспонденты ТСН

Подробности дела

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовала подробности расследования в отношении народного депутата Николая Тищенко. По данным следствия, с 1 июля 2023 политик начал активное вмешательство в деятельность нелегальных офисов. Он подавал заявления в полицию, инициировал обыски и публиковал видеоматериалы в сети. Только через три недели августа депутат оставил 19 сообщений на линию «102».

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По версии обвинения эту активность нардеп использовал для вымогательства неправомерной выгоды у представителей рынка, в частности у предпринимателя Левченко. Общая сумма взяток, озвученная фигурантом во время переговоров, в эквиваленте превышает 51 миллион гривен.

Депутат требовал как разовых выплат за блокирование конкретных конкурентов, так и ежемесячную «абонплату» за невмешательство в работу подконтрольных объектов. Деятельность Тищенко прекратилась 23 августа 2023 по независимым от него обстоятельствам, поэтому деньги он получить не успел.

Свидетель Андрей Ляшок во время допроса подтвердил факты знакомства с политиком и передачи ему значительных сумм наличных денег под видом благотворительной помощи в 2022 году. Другой свидетель предоставил следствию записи телефонных разговоров с нардепом, где тот, пользуясь статусом члена ВСК, предлагал «решать вопросы» с силовиками и судами за завуалированные суммы: «один большой» ($1 млн), «50 евреев» (€50 тыс.) или «50 цветов» ($50.)

Николай Тищенко, согласно свидетельствам Ляшко, хвастался, что может прекратить деятельность «любого колл-центра». А при наличии денег Тищенко сможет создать свой батальон, который сможет изменить рынок колл-центров по всей стране.

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«Если все получится, все будут довольны и будет понимание, то построим целый батальон и по всей стране вычистим. Я построю специальное ДФТГ. И просто нужно будет финансировать ДФТГ. Где-то примерно у нас есть 300-400 человек», — говорил народный депутат.

В другом фрагменте разговоров, доказательства которых Ляшко добровольно передал НАБУ, речь шла о том, что Тищенко заявлял, что ему «необходима медийная поддержка» и он будет использовать ВСК, чтобы все наладить.

«Нужна большая константа, чтобы закрыть глаза всем. Очень высокие ставки. Если кто-то узнает, я сделаю вид, что ничего не знаю», — говорил Тищенко.

Также на записях разговоров Тищенко упоминал о Малюке — вероятно, экс-главе СБУ, и Семинском — вероятно, нардепе от «Слуги народа».

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Предыдущие дела Николая Тищенко

Напомним, народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко инкриминируют незаконное лишение свободы и превышение полномочий из-за скандального инцидента, произошедшего летом 2024 в центре Днепра.

Тогда по указанию нардепа группа неизвестных в форме и балаклавах задержала и избила бывшего бойца спецподразделения «Кракен» Дмитрия Мазоху, который гулял с младенцем в коляске и только спросил об отсутствии опознавательных знаков на их одежде. Потерпевший ветеран требует строгого наказания для виновных и настаивает на отправлении Тищенко в СИЗО.

В рамках этого дела суды Днепра неоднократно пересматривали меры пресечения для обвиняемых. После начального круглосуточного домашнего ареста, назначенного в январе 2025, ограничения постепенно смягчались: сначала до июля продолжался ночной домашний арест, а затем, на заседании 9 октября в Шевченковском райсуде, его заменили на личное обязательство на срок до 9 декабря.

Это решение отменило круглосуточный контроль за передвижением подозреваемых, наложив на них только обязанности не общаться со свидетелями и не покидать место жительства.

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Очередное заседание по делу началось в феврале 2025 года, в Бабушкинском районном суде Днепра, где планировалось исследовать протокол и видеозапись обыска в квартире нардепа. Богдан Писаренко прибыл в зал суда лично, тогда как Николай Тищенко, ранее возмущавшийся из-за назначения заседания на «день влюбленных», не явился, объяснив это необходимостью «работать в Верховной Раде», и присоединился к слушанию через видеосвязь.

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