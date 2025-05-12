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Нардепу Тищенко изменили меру пресечения
Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, они продлятся до 12 июля.
Шевченковский районный суд Днепра сменил народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, обвиняемым в незаконном лишении свободы военного Дмитрия Мазоха, меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на ночное.
Об этом сообщает Суспільне.
«Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они продлятся до 12 июля. Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 06:00 следующих суток», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 января народному депутату Николаю Тищенко была переизбрана мера пресечения, суд назначил ему круглосуточный домашний арест на два месяца. Срок этой меры пресечения истекал 21 мая.
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