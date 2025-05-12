Нардепу Тищенко изменили меру пресечения

Николай Тищенко на суде / © ТСН.ua

Реклама

Шевченковский районный суд Днепра сменил народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, обвиняемым в незаконном лишении свободы военного Дмитрия Мазоха, меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на ночное.

Об этом сообщает Суспільне.

«Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они продлятся до 12 июля. Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 06:00 следующих суток», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 27 января народному депутату Николаю Тищенко была переизбрана мера пресечения, суд назначил ему круглосуточный домашний арест на два месяца. Срок этой меры пресечения истекал 21 мая.

Суд над Тищенко: что известно о скандале в Днепре

Нардепа, а также киевского полицейского, уволенного после инцидента, судят в Днепре за незаконное лишение свободы и превышение полномочий.

Летом в центре Днепра произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения «Кракен», который гулял по улице с младенцем в коляске. Ветеран говорит, что задал вопрос группе неизвестных в форме и балаклавах — что они делают без знаков отличия в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину пытались задержать, а затем нанесли телесные повреждения. Потерпевший Дмитрий Мазоха требует наказать виновных, а Николая Тищенко — отправить в СИЗО.

Реклама

Ранее Дмитрий Мазоха, пострадавший в Днепре по указанию Николая Тищенко, прокомментировал отсутствие нардепа во время судебного заседания.