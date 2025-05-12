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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Нардепу Тищенко изменили меру пресечения

Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, они продлятся до 12 июля.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Николай Тищенко на суде

Николай Тищенко на суде / © ТСН.ua

Шевченковский районный суд Днепра сменил народному депутату Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, обвиняемым в незаконном лишении свободы военного Дмитрия Мазоха, меру пресечения по круглосуточному домашнему аресту на ночное.

Об этом сообщает Суспільне.

«Нардепу Тищенко и экс-полицейскому Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Они продлятся до 12 июля. Ночной домашний арест продлится с 21:00 до 06:00 следующих суток», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 января народному депутату Николаю Тищенко была переизбрана мера пресечения, суд назначил ему круглосуточный домашний арест на два месяца. Срок этой меры пресечения истекал 21 мая.

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Нардепа, а также киевского полицейского, уволенного после инцидента, судят в Днепре за незаконное лишение свободы и превышение полномочий.

Летом в центре Днепра произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения «Кракен», который гулял по улице с младенцем в коляске. Ветеран говорит, что задал вопрос группе неизвестных в форме и балаклавах — что они делают без знаков отличия в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину пытались задержать, а затем нанесли телесные повреждения. Потерпевший Дмитрий Мазоха требует наказать виновных, а Николая Тищенко — отправить в СИЗО.

Ранее Дмитрий Мазоха, пострадавший в Днепре по указанию Николая Тищенко, прокомментировал отсутствие нардепа во время судебного заседания.

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