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Нардепу Тищенку змінили запобіжний захід
Нардепу Тищенку та експоліцейському Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту, вони триватимуть до 12 липня.
Шевченківський районний суд Дніпра змінив народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі військового Дмитра Мазоха, запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний.
Про це повідомляє Суспільне.
«Нардепу Тищенку та експоліцейському Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Вони триватимуть до 12 липня. Нічний домашній арешт триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 січня народному депутату Миколі Тищенко було переобрано запобіжний захід, суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на два місяці. Термін цього запобіжного заходу спливав 21 травня.
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