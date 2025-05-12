Нардепу Тищенку змінили запобіжний захід

Микола Тищенко на суді / © ТСН.ua

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Шевченківський районний суд Дніпра змінив народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі військового Дмитра Мазоха, запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний.

Про це повідомляє Суспільне.

«Нардепу Тищенку та експоліцейському Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Вони триватимуть до 12 липня. Нічний домашній арешт триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 27 січня народному депутату Миколі Тищенко було переобрано запобіжний захід, суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на два місяці. Термін цього запобіжного заходу спливав 21 травня.

Суд над Тищенком: що відомо про скандал у Дніпрі

Нардепа, а також київського поліцейського, звільненого після інциденту, судять у Дніпрі за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень.

Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу «Кракен», що гуляв вулицею з немовлям у візочку. Ветеран каже, що поставив запитання групі невідомих у формі та балаклавах — що вони роблять без знаків розрізнення у публічному місці.

За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка намагалися затримати, а потім завдали тілесних ушкоджень. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка — запроторити до СІЗО.

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Раніше Дмитро Мазоха, який постраждав у Дніпрі за вказівкою Миколи Тищенка, прокоментував відсутність нардепа під час судового засідання.