Росія знайшла слабкі місця НАТО: у Європі забили на сполох через нову доповідь

Напад на НАТО / © ТСН.ua

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Росія могла протягом 19 місяців систематично перевіряти ефективність протиповітряної оборони країн НАТО за допомогою безпілотників. Такого висновку дійшли експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS)

Про це повідомляє Financial Times.

За даними дослідників, інциденти з дронами були зафіксовані більш ніж у десяти країнах НАТО, а також в Ірландії. На думку експертів, окремі випадки, які раніше розглядалися як локальні події, у сукупності свідчать про масштабну та скоординовану кампанію.

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Автор доповіді Чарлі Едвардс заявив, що Росія могла використовувати такі польоти для вивчення реакції союзників, збору інформації про критичну інфраструктуру та оцінки можливостей європейської ППО.

«Закономірність стає помітною, коли інциденти розглядаються в сукупності», — наголосив Едвардс.

У дослідженні зазначається, що поблизу місць появи дронів нерідко перебували російські комерційні судна, зокрема танкери так званого тіньового флоту.

Аналітики припускають, що ці судна могли використовуватися як стартові майданчики для запуску безпілотників, ретранслятори сигналу або точки їхнього повернення.

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Зокрема, Франція у 2025 році оглядала один із таких танкерів, однак результати перевірки офіційно не оприлюднила.

Які об’єкти потрапляли у поле зору

За даними IISS, безпілотники неодноразово фіксували біля військових авіабаз, ядерних об’єктів та критичної інфраструктури.

Серед найвідоміших випадків:

тимчасове закриття аеропорту Копенгагена через появу дронів;

польоти над авіабазою Волкел у Нідерландах;

інциденти поблизу військових баз у Великій Британії, Франції, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

У низці випадків безпілотники не збивали через чинні правила застосування сили або ризики для цивільного населення.

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Експерти наголошують, що європейські системи ППО переважно створювалися для боротьби з літаками та ракетами, а не з дешевими малорозмірними безпілотниками.

На думку авторів доповіді, Росія могла переслідувати одразу кілька цілей:

збір розвідувальної інформації про військові об’єкти;

перевірку швидкості реагування НАТО;

дослідження маршрутів військової логістики;

створення економічного та психологічного тиску.

У відповідь європейські країни вже почали розширювати програми боротьби з безпілотниками та переглядати правила застосування сили для протидії таким загрозам.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Нагадаємо, США попередили, що Росія планує провокацію на території Польщі. За даними The Telegraph, це можуть бути удари дронами або ракетами по критичній інфраструктурі, імітація повітряних атак або навіть невелике наземне вторгнення російських чи білоруських військових. Провокацію очікують за кілька місяців.

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Також, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

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