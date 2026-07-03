FDA схвалило заяву про нижчий ризик нікотинових паучів ZYN порівняно з сигаретами

Нікотинові паучі

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Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (The Food and Drug Administration, FDA) дозволило компанії Swedish Match USA, що належить Philip Morris International, позиціонувати нікотинові паучі ZYN як менш шкідливі, ніж сигарети.

Про це йдеться в заяві американського регулятора.

Після проведення всебічної наукової оцінки FDA дозволило компанії позиціонувати 20 видів нікотинових паучів ZYN із твердженням, що «використання ZYN замість сигарет знижує ризик розвитку раку ротової порожнини, серцевих захворювань, раку легенів, інсульту, емфіземи та хронічного бронхіту».

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«Оцінка FDA виробів із модифікованим ризиком покликана забезпечити повнолітніх споживачів чіткою, науково обґрунтованою інформацією про відносну шкоду тютюнових виробів, щоб вони могли робити поінформований вибір», — заявив виконувач обов'язків директора Центру тютюнових виробів FDA Брет Коплоу.

За його словами, ухвалене рішення дозволяє просувати ці вироби із заявою про модифікований ризик, яка інформує повнолітніх курців про менші ризики, пов'язані з використанням цих виробів.

Дозвіл поширюється на 10 смаків ZYN, зокрема з корицею, цитрусовий, кавовий, ментол, з м’ятою та ментолом, солодка м’ята, перцева м'яти, зимова прохолода та ін.

Під час розгляду заявок FDA проаналізувало відносні ризики для здоров'я користувачів; те, як споживачі розуміють і сприймають заяву про модифікований ризик; дані щодо ризику використання продукції молоддю; потенційний вплив на громадське здоров'я.

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За результатами оцінки FDA дійшло висновку, що компанія Swedish Match, що належить Philip Morris International, науково обґрунтувала достовірність зазначеної заяви саме для нікотинових паучів ZYN, споживачі правильно її розуміють, а використання такої інформації під час маркетингу принесе користь громадському здоров'ю загалом.

Під час ухвалення рішення FDA також врахувало рекомендації Наукового консультативного комітету з тютюнових виробів від 22 січня 2026 року, результати громадського обговорення, матеріали, подані компанією, а також інші наукові дані.

Водночас компанія Swedish Match зобов'язана проводити післяреєстраційний моніторинг, включно з дослідженнями поведінки споживачів та їхнього сприйняття інформації про ризики.

Видані дозволи діятимуть п'ять років. До завершення цього строку компанія може звернутися із заявкою на їх продовження.

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Регулятор наголосив, що безпечних тютюнових виробів не існує, а людям, які не вживають тютюнові вироби, не слід починати їх використовувати.

Для повнолітніх курців найкращим рішенням для здоров'я залишається повна відмова від усіх тютюнових виробів. Водночас повний перехід з сигарет на схвалені FDA нікотинові паучі може зменшити вплив багатьох шкідливих хімічних речовин, що містяться в сигаретах.

Станом на сьогодні FDA дозволило продаж 26 видів нікотинових паучів, які пройшли сувору наукову оцінку та відповідають законодавчим вимогам США щодо захисту громадського здоров'я.

Нікотинові паучі (або нікотинові подушечки) – це невеличкі пакетики, які розміщують під верхньою губою. Під час контакту зі слизовою оболонкою рота з пауча поступово вивільняється нікотин, який всмоктується в організм протягом 20-30 хв. Нікотинові паучі не містять тютюнового листя. У їх складі зазвичай міститься: нікотин, наповнювач (целюлоза), вода, ароматизатори, гліцерин.

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Нікотинові паучі є найдинамічнішим за темпами зростання нікотиновим виробом у США, що налічує мільйони користувачів.

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