Во Львовской области водитель автокрана сбил двоих пешеходов: один из них погиб

На месте аварии

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На Львовщине произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель автокрана сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, один из них он полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции.

«48-летний водитель автокрана совершил наезд на двух мужчин в возрасте 45 и 48 лет, переходивших проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, а другой получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

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Полиция установила, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

Напомним, под Ровно поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.

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