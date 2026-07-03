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- Украина
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Во Львовской области водитель автокрана сбил двоих пешеходов: один из них погиб
Один из мужчин скончался на месте от травм, а другой попал в больницу.
На Львовщине произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель автокрана сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, один из них он полученных травм скончался на месте.
Об этом сообщили в полиции.
«48-летний водитель автокрана совершил наезд на двух мужчин в возрасте 45 и 48 лет, переходивших проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, а другой получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
Полиция установила, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.
Напомним, под Ровно поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.