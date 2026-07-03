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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Во Львовской области водитель автокрана сбил двоих пешеходов: один из них погиб

Один из мужчин скончался на месте от травм, а другой попал в больницу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

На Львовщине произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель автокрана сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, один из них он полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции.

«48-летний водитель автокрана совершил наезд на двух мужчин в возрасте 45 и 48 лет, переходивших проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, а другой получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

Напомним, под Ровно поезд на переезде раздавил маршрутку с людьми — четверо погибших.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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