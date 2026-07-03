"Кров'ю залило очі": моторошна розповідь вагітної заправниці, яка вижила під час удару по АЗС (фото, відео)

Анжела, постраждала вагітна заправниця / © ТСН

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Вагітна з пораненнями тікала із заправки, що палала, а ворог бив ударними дронами знову і знову. У Дніпрі рятують 35-річну жінку при надії, яка потрапила під атаку безпілотників. Анжела працювала заправницею у селі Балівка. Тієї ночі у Дніпрі та передмісті ворог знищив одразу пʼять АЗС. Одна жінка загинула.

Подробиці трагедії та дивовижного порятунку дитини — у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Згарище замість заправки — це все, що залишилося від АЗС у селі Балівка після цинічної атаки ворожих дронів. Анжела працювала тут із минулого року. Під час нічної зміни вона перебувала всередині будівлі разом зі своїм колегою. Усе сталося миттєво, згадує поранена вагітна. Сховатися в безпечне місце вони просто не встигли.

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Анжела, постраждала вагітна заправниця: «Ударило хвилею — і все. Вже опритомніла, почали вибігати. Бігли із заправки в ліс, навколо було полумʼя. По памʼяті вибігали, тому що кровʼю залило очі. Дуже переживала і плакала. Переживала, щоб усе було гаразд з дитиною».

Першу невідкладну допомогу жінці надали місцеві мешканці. Потім медичною швидкою із села пані Анжелу терміново доправили до лікарні у Дніпро.

У якому стані вагітна жінка

Оскільки поранена жінка перебуває при надії, лікарі діють із максимальною обережністю, аби стабілізувати її стан та зберегти вагітність.

Анжела вже успішно витримала кілька складних хірургічних операцій. І найголовніше — до жінки нарешті повернувся зір, і вона знову може бачити.

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Попереду на постраждалу чекають ще кілька запланованих оперативних втручань. У її тілі досі залишаються численні уламки від російського дрона. Їх потрібно дістати хірургічним шляхом так, аби в жодному разі не нашкодити майбутній дитині.

На кого саме чекає, пані Анжела ще не знає, бо термін вагітності наразі малий. Вдома на жінку чекає велика родина — у неї вже є двоє синів та молодша донька.

Вона залишатиметься під пильним та цілодобовим наглядом медиків, допоки хірурги повністю не дістануть усі уламки з її тіла і остаточно не впевняться, що жодної загрози для подальшого перебігу вагітності немає. Її троє дітей нині перебувають під наглядом рідної бабусі. Анжела сподівається якомога швидше одужати та нарешті бути разом зі своєю родиною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАРАЗ! Удар по АЗС У ХАРКОВІ! Масове ОТРУЄННЯ поблизу ЛЬВОВА! | ТСН 18:00 3 липня

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