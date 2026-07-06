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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
319
Время на прочтение
2 мин

Картофель в мундире, как в ресторане: главный лайфхак для духовки, о котором мало кто знает

Картофель в мундире — это простое, но очень любимое блюдо, которое кажется элементарным только на первый взгляд.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как варить картофель в мундире

Как варить картофель в мундире / © Pixabay

На самом деле именно в деталях скрывается разница между сухим, «резиновым» картофелем и идеальным — ароматным, нежным внутри и с аппетитной хрустящей кожурой.

В Practical Tips рассказали, как правильно приготовить картофель в мундире в духовке, чтобы он всегда получался идеальным.

Какой картофель выбрать

Для идеального результата важно начать с правильного сорта:

  • средний или большой картофель одинакового размера;

  • мучнистые сорта (они становятся более нежными внутри);

  • без повреждений и зеленых пятен.

Чем ровнее клубни — тем равномернее они пропекутся.

Как приготовить картофель в мундире в духовке

Подготовка

Картофель тщательно помойте щеткой — кожура остается полностью.

Дальше:

  • обсушите полотенцем;

  • сделайте несколько проколов вилкой (чтобы выходил пар);

  • по желанию смажьте растительным маслом и немного посолите кожицу.

Запекание

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200–220°C.

  2. Выложите картофель на противень или решетку (лучше — на решетку, чтобы воздух циркулировал).

Время приготовления:

  • средний картофель: 45–60 минут;

  • большой: до 75 минут.

Проверка готовности

Готовность легко проверить:

  • нож или шпажка легко входит;

  • кожура становится сухой и хрустящей;

  • внутри — мягкая, «пухлая» текстура.

Секреты идеального картофеля в мундире

Чтобы блюдо получилось как в ресторане, соблюдайте несколько простых лайфхаков:

  • не заворачивайте в фольгу — она делает картофель влажным;

  • используйте решетку, а не противень;

  • после запекания дайте постоять 5–10 минут;

  • можно сделать надрез и немного «разрыхлить» середину вилкой.

  • добавьте сливочное масло — оно растает внутри и сделает текстуру более нежной

Как подавать

Картофель в мундире — универсальная основа. Его можно подавать с:

  • маслом и солью (классика);

  • сметаной и зеленью;

  • сыром и беконом;

  • овощными или мясными начинками.

Распространенные ошибки

  • слишком низкая температура — картофель «сушится»;

  • отсутствие проколов — может треснуть;

  • слишком толстая кожура из-за мытья без обсушивания;

  • завертывание в фольгу (потеря хрусткости).

Идеальный картофель в мундире — это баланс времени, температуры и правильной подготовки. Самое важное — обеспечить сухую, хрустящую кожицу и мягкую, ароматную серединку. Следуя простым правилам, вы легко получите результат, как в лучших домашних или ресторанных блюдах.

FAQ

1. Сколько запекать картофель в мундире в духовке?

Обычно картофель запекают 45–75 минут при 200–220°C. Время зависит от размера клубней: чем больше картофель, тем дольше он готовится.

2. Как сделать хрустящую кожуру картофеля в мундире?

Чтобы получить хрустящую кожуру, не используйте фольгу, запекайте картофель на решетке и слегка смажьте его растительным маслом и солью перед приготовлением.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
319
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