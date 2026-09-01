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Тільки найкмітливіші впораються: переставте один сірник, щоб виправити рівняння
Перевірте свою кмітливість у математичній головоломці, де потрібно переставити лише один сірник, щоб неправильне рівняння стало правильним.
У Мережі з’явився цікавий тест на кмітливість, який допоможе пригадати шкільні роки. Користувачам пропонують виправити математичний приклад, перемістивши всього одну деталь.
Про це пише Coma.
Головна задача — перемістити лише один сірник у викладеному рівнянні. Зробити це потрібно так, щоб приклад став математично правильним, а кінцева відповідь зійшлася.
Задача:
Ініціатори завдання також зазначають, що вирішення цієї задачі не обмежується єдиним шляхом — для правильної відповіді може існувати кілька варіантів переміщення сірника.
Відповідь:
Нагадаємо, іноді для перевірки уважності достатньо кількох секунд і звичайної картинки з числами. На перший погляд усі символи на ній однакові, проте серед десятків чисел 68 заховалося одне 86.