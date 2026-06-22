У Кривому Розі вже другу добу горить сміттєпереробний полігон: Вілкул записав звернення

Олександр Вілкул на сміттєпереробному полігоні / © Олександр Вілкул

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У Кривому Розі рятувальники та комунальники цілодобово ліквідовують тління на сміттєпереробному полігоні після виниклої там пожежі. Відкритий вогонь вже загасили.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Про ліквідацію локального спалаху на сміттєпереробному полігоні в Саксаганському районі. Пожежа була одразу загашена, йде відсипання місць тління», — написав він у Мережі.

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Займання на полігоні виникло у ніч проти 21 червня. Відкрите полум’я вдалося оперативно ліквідувати, однак через специфіку самого об’єкта на території триває інтенсивне тління, яке неможливо усунути миттєво.

Для ліквідації осередків тління проводять відсипання ґрунтом і глиною, щоб обмежити доступ кисню. Напередодні на полігон завезли 3000 куб. м глини, а сьогодні планують додатково відсипати ще понад 5000 куб.

До робіт залучено 11 великовантажних автомобілів, три навантажувачі та кілька бульдозерів. Ліквідація триває безперервно й продовжуватиметься до повного усунення тління.

Щодо термінів завершення робіт, фахівці зазначають, що через складність об’єкта та значну площу тління за найоптимістичнішим прогнозом на це може знадобитися ще щонайменше доба, однак процес може затягнутися. Усі відповідні служби продовжують працювати.

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Наразі фахівці встановлюють причини пожежі: серед можливих версій розглядають падіння уламків збитого «Шахеда», необережно кинутий недопалок, займання через скло під сонячними променями або людський фактор — через безхатьків.

Дата публікації 12:24, 22.06.26 Кількість переглядів 12 Вілкул записав звернення щодо пожежі у Кривому Розі на сміттєпереробному полігоні

До слова, напередодні на лівому березі Києва ліквідували масштабну пожежу в ресторані на Троєщині. За даними ДСНС, вогонь охопив площу у 300 кв. м. До гасіння залучали 27 рятувальників та шість одиниць техніки, жертв та постраждалих немає.

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