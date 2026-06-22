Наталія Могилевська після схуднення на 25 кг ефектно посвітила стрункою фігурою в купальнику

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська після схуднення на 25 кілограм показала, який зараз вигляд має її фігура в купальнику.

Знаменитість у своєму Instagram опублікувала фото, на яких показала, як рятується від спекотних літніх днів. Зокрема, артистка вирішила поплавати в прохолодній воді басейну. Виконавиця опублікувала фото, на яких постала в купальнику.

Знаменитість просто приголомшила результатом свого ефектного схуднення. У Наталії Могилевської видніються стрункі та підтягнуті ніжки, тендітні руки та пишний бюст.

Реклама

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Літо. Спека. Київ +29. Як у вас?» — звернулась до підписників артистка.

А тим часом фани співачки просто засипали її компліментами. Артистці писали, що вона має неймовірний вигляд: «Ви така гарна та класна», «неймовірна краса», «маєте чудовий вигляд».

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, Наталія Могилевська схудла на 25 кілограм. Знаменитість не приховує, що досягнути такого результату змогла за допомогою інтервального харчування, зміні раціону та фізичній активності.

Нагадаємо, нещодавно Наталії Могилевській довелося пережити жахливий дослід. Ворожа ракета влучила поруч з її будинком. Артистка показувала повністю знищену вулицю після обстрілу.

Реклама

Новини партнерів