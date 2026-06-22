- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 648
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталія Могилевська після схуднення на 25 кг ефектно посвітила стрункою фігурою в купальнику
Артистка поплавала в басейні та похизувалась результатом свого схуднення.
Українська співачка Наталія Могилевська після схуднення на 25 кілограм показала, який зараз вигляд має її фігура в купальнику.
Знаменитість у своєму Instagram опублікувала фото, на яких показала, як рятується від спекотних літніх днів. Зокрема, артистка вирішила поплавати в прохолодній воді басейну. Виконавиця опублікувала фото, на яких постала в купальнику.
Знаменитість просто приголомшила результатом свого ефектного схуднення. У Наталії Могилевської видніються стрункі та підтягнуті ніжки, тендітні руки та пишний бюст.
«Літо. Спека. Київ +29. Як у вас?» — звернулась до підписників артистка.
А тим часом фани співачки просто засипали її компліментами. Артистці писали, що вона має неймовірний вигляд: «Ви така гарна та класна», «неймовірна краса», «маєте чудовий вигляд».
Зазначимо, Наталія Могилевська схудла на 25 кілограм. Знаменитість не приховує, що досягнути такого результату змогла за допомогою інтервального харчування, зміні раціону та фізичній активності.
Нагадаємо, нещодавно Наталії Могилевській довелося пережити жахливий дослід. Ворожа ракета влучила поруч з її будинком. Артистка показувала повністю знищену вулицю після обстрілу.