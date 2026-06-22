Чоловік вигадав, як "законно" виїхати з України під час війни: на кордоні все закінчилось несподівано

Пункт пропуску "Краківець" / © Державна прикордонна служба України

Реклама

У Львівській області на 8500 грн оштрафквали чоловіка, який намагався виїхати з України з фальшивою довідкою про інвалідність.

Про це йдеться у вироку Яворівського райсуду Львівської області.

Як чоловік вирішив “законно” виїхати за кордон

Згідно з офіційними матеріалами судової справи, обвинувачений 1987 року народження, який народився у Кемеровській області РФ, але є громадянином України, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації вирішив у незаконний спосіб уникнути призову та виїхати за межі держави.

Реклама

В першій половині травня 2026 року, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, чоловік самостійно набрав текст та роздрукував «довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу» №49 від 29 квітня 2026 року на власне ім'я. У цей фальшивий документ він вніс завідомо недостовірні відомості про те, що він нібито має ІІ групу інвалідності через загальне захворювання.

Підсудний самостійно наніс на папір фіктивну відтиск-печатку київського урядового відомства, вклеїв власне фото для ідентифікації та підробив підпис посадової особи, що на папері давало йому повне право на безперешкодний виїзд за кордон під час війни.

Фіаско на кордоні

Вже 26 травня 2026 року близько 22 години 43 хвилин він прибув до міжнародного пункту пропуску «Краківець» у Яворівському районі на Львівщині. Там він особисто надав підроблену довідку №49 інспектору прикордонної служби як законну підставу для виїзду. Проте фальшивку миттєво викрили, а самого псевдоінваліда затримала поліція.

Підсудний написав письмову заяву, в якій беззаперечно і повністю визнав свою вину у вчиненні кримінальних проступків, підтвердив усі встановлені слідством обставини та дав повну згоду на розгляд справи у спрощеному порядку без його особистої присутності в залі суду.

Реклама

Зважаючи на це, старший дізнавач поліції за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури направив до суду відповідне клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 381 КПК України, і суддя розглянув обвинувальний акт за прискореною процедурою.

Вирок суду

Дослідивши наявні письмові матеріали справи, Яворівський районний суд визнав вину чоловіка повністю доведеною поза розумним сумнівом. Його дії було офіційно кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 358 КК України — безпосереднє підроблення іншого офіційного документа, який надає права, з метою його використання;

ч. 4 ст. 358 КК України — умисне використання завідомо підробленого документа.

На підставі статей 70 КК України, шляхом поглинання менш сувого покарання більш суворим, суд остаточно призначив чоловіку штраф у розмірі 8 500 гривень.

Нагадаємо, у Львові суд оголосив вирок чоловіку, який купив фальшиву довідку Сихівської МСЕК про III групу інвалідності, отримував пенсію та втік за кордон.

Реклама

Новини партнерів