Ще одна країна зненацька закрила КПП на кордоні з Україною: що сталось та як об'їхати

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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У пункті пропуску «Халмеу – Дякове» на кордоні з Румунією тимчасово призупинено пропускні операції для громадян і транспортних засобів.

Про це повідомила румунська сторона, пише ДПСУ.

Попередньо, відновлення роботи пункту пропуску очікується орієнтовно о 14:00.

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Громадянам рекомендують враховувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Раніше йшлося про те, що на пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні виник масштабний колапс через ремонт автобусних смуг на польській стороні, що різко зменшило пропускну здатність КПП. Через це сотні пасажирів застрягли в чергах, очікування триває годинами, а частина людей змушена залишати автобуси й перетинати кордон пішки з багажем. Проблема посилилася тим, що польська сторона пропускає обмежену кількість транспорту, через що утворилися багатокілометрові затори та затримки рейсів. Українські прикордонники радять мандрівникам за можливості обирати інші пункти пропуску або планувати перетин кордону поза піковими годинами.

Польська сторона планувала масштабний ремонт на пункті пропуску «Шегині – Медика», через що автобусний рух у напрямку Польщі мав бути суттєво обмежений або частково призупинений. Роботи стосуються автобусної смуги та мали розпочатися з 15 червня 2026 року. Однак після перемовин України та Польщі сторони узгодили компромісне рішення — повного закриття руху автобусів не буде.

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