Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25–27 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на25–27 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Від середи до суботи, 25–27 червня, прогнозується помірна сонячна активність. За оцінками фахівців, К-індекс у цей період не перевищить значень 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

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Такі показники свідчать лише про слабкі магнітні коливання, які не переростуть у сильні магнітні бурі. Геомагнітна ситуація залишиться відносно стабільною, а серйозних сплесків сонячної активності не очікується.

Для більшості людей такі зміни магнітного поля Землі пройдуть практично непомітно.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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