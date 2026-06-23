Роналду побил бомбардирский рекорд Месси на чемпионатах мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионатов мира по футболу.

41-летний лидер португальской команды оформил дубль в матче второго тура группового этапа против Узбекистана, отличившись голами на 6-й и 39-й минутах встречи.

Таким образом, Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Мундиалей.

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В момент матча возраст португальца составлял 41 год и 138 дней. Криштиану превзошел достижение аргентинца Лионеля Месси, который на ЧМ-2026 оформил дубль в ворота Австрии в возрасте 38 лет и 363 дня.

Топ-5 возрастных авторов дубля в истории ЧМ

1. Криштиану Роналду (Португалия) 41 год и 138 дней (2026, Португалия — Узбекистан).

2. Лионель Месси (Аргентина) 38 лет и 363 дня (2026, Аргентина — Австрия).

3. Роже Милла (Камерун) 38 лет и 34 дня (1990, Камерун — Колумбия).

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4. Оливье Жиру (Франция) 36 лет и 53 дня (2022, Франция — Австралия).

5. Ласло Фазекаш (Венгрия) 34 года и 243 дня (1982, Венгрия — Сальвадор).

Отметим, что Роналду в матче с Узбекистаном установил еще один рекорд чемпионатов мира. — он стал первым игроком в истории, который забил на шести Мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

После матча с Узбекистаном в активе Криштиану 10 голов на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на Мундиалях, обойдя Эйсебио, который забил 9 мячей.

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Добавим, что накануне Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — после дубля в матче против Австрии на счету аргентинца 18 мячей на Мундиалях.

Португалия уничтожила Узбекистан со счетом 5:0 и возглавила группу K. Второй идет Колумбия (3 балла), на третьем месте — ДР Конго (1 пункт), Узбекистан (0) — последний.

В первом туре группы K сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго (1:1), а Колумбия победила Узбекистан (3:1), который является дебютантом чемпионатов мира.

Другой матч второго тура этого квартета между сборными Колумбии и ДР Конго состоится в среду, 24 июня, в 05:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан сразится с ДР Конго. Оба поединка состоятся 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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